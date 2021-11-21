ضبط متهم بتزوير مستندات رسمية وترويجها.. «شهادات وجوازات سفر»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين بالترويج لشهادات خبرة وشهادات جامعية مزورة، والتواصل مع العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك المستندات.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الرسمية، فقد رصدت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المسؤول عن إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالترويج لشهادات خبرة وشهادات جامعية معتمدة وموثقة من الجهات المختصة، والتواصل مع العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك المستندات المزورة.

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تبين صحة الواقعة وتم تحديد القائم على إنشاء الصفحة المشار إليها (مدرس بإحدى الإدارت التعليمية بكفر الشيخ)، وتبين قيامه باستخدام تلك الصفحة في الترويج للمحررات الرسمية والعرفية على عملائه راغبي الحصول عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المتهم، حيث أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات الخبرة «مزورة» منسوب صدورها لبعض الجهات الرسمية وممهورة بخاتمي شعار الجمهورية وأكلاشيه لذات الجهات)، وكذا هاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على (بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة للاستخدام فى التزوير - شهادات ماجستير مزورة منسوب صدورها لعدد من الجامعات بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور - بيان حالة وظيفية معد للتزوير - شهادة خبرة مزورة - صور بطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد وصور شخصية وجوازات سفر للعديد من الأشخاص) ، وكذا (محادثات على تطبيق الواتس آب بينه وبين راغبى الحصول على شهادات ممن تحول الموانع حصولهم عليها بالطرق القانونية).

بتطوير مناقشة المتهم المذكور أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي بالاشتراك مع آخرين وأنه تحصل على تلك المستندات من (أحد الأشخاص - مقيم كفر الشيخ).

المتهم مدرس بكفر الشيخ ويمارس نشاطا إجراميا في التزوير بمعاونة آخرين

بتكثيف التحريات تبين أنه (مدرس بإحدى المدراس بكفر الشيخ - له معلومات جنائية)، وأنه يمارس نشاطا إجراميا واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها نظير ذلك، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (عدد من المستندات والشهادات – عدد من أختام شعار الجمهورية على ورق مجهزة لاستخدامها في التزوير منسوب صدورهم لعدد من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة - جهاز كمبيوتر بمشتملاته -هاتف محمول - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وبفحص جهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول المضبوطين تبين أنهما محملان بالعديد من الملفات والتطبيقات ومحادثات ورسائل متبادلة تؤكد نشاطه الإجرامى)، بمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ويشاركه في ترويج تلك المحررات المزورة (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ).

بتكثيف التحريات حول الأخيرين أمكن تحديدهما وضبطهما بحوزتهما (2 هاتف محمول) بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين بمحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع باقى المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.