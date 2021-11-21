كواليس اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي: رددت الشهادة 3 مرات

كشف رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة، التي توفيت منذ قليل، داخل مستشفى بمنطقة السادس من أكتوبر، قائلًا: «سهير البابلي أفاقت من غيبوبتها قبل وفاتها بساعة تقريبًا، ورددت الشهادة 3 مرات، لأنها كانت تشعر بأنها في طريقها للموت».

مكان وموعد الجنازة

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسرة لم تستقر على مكان الجنازة إلى الآن، مشيرًا إلى أن الأسرة ستحددها خلال الساعات القليلة المقبلة.

تطورات حالة سهير البابلي قبل وفاتها

وكانت سهير البابلي قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، قبل أيام، استلزمت إيداعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، إذ تبين إصابتها بجلطة على الرئة، فضلاً عن إصابتها بنوبة سكر تسببت في دخولها لغيبوبة، وهو ما أثر بالسلب على عضلة القلب.

وأكد «طعيمة» في تصريحات سابقة لـ «الوطن» أن الحالة الصحية لسهير البابلي قد تدهورت خلال الساعات الأخيرة، ولم تعد تستيقظ من غيبوبتها، كما كان يحدث في السابق، داعيًا المولى عز وجل أن يتولاها برحمته.

يسرا وإسعاد يونس تطمئنان على حالة سهير البابلي قبل رحيلها

وأوضحت نيفين الناقوري، ابنة سهير البابلي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن هناك عددا من الفنانات يحرصن على الاطمئنان على حالة والدتها، وأبرزهن إسعاد يونس، حلا شيحا ويسرا، لافتة إلى أن أمها تحظي بمحبة زملائها داخل الوسط الفني رغم ابتعادها عنه بعد اعتزالها منذ سنوات طويلة.

يذكر أن الفنانة حلا شيحا كانت أول من أعلنت نبأ تعرض الفنانة سهير البابلي لأزمة صحية عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام»، إذ دعت محبيها بالدعاء للفنانة الكبيرة، بأن تتجاوز الأزمة الصحية بسلام.