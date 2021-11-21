سهير البابلي في آخر حواراتها: «ممكن أموت لو خلعت الحجاب»

سهير البابلي إحدى الفنانات اللاتي رفضن بعد اعتزالهن العودة مرة أخرى لحياة الفن، وخلع الحجاب بعد أن ارتدته، ظهرت متمسكة به حتى آخر يوم في عمرها، الذي وضعت نهايته اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

سهير البابلي: التزمت بعد 30 سنة في الفن

سهير البابلي في آخر حوارتها الصحفية الكبرى التى أجرتها عقب الاعتزال، وكان مع إحدى الصحف اللبنانية الكبرى فى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، قالت إنها ممكن تموت لو خلعت الحجاب.

وفى سردها لطريقة تدينها وارتداء الحجاب قالت: «أنا اخترت طريق حلو قوي بالنسبة ليا، انك لا تهدى من أحببت، ولم أكن أعرف أي حاجة عن ديني، عارفة بس الصلاة والحج، لكن قبل ما ادخل المسرح، كنت اقرأ كتير، وبدأت في الفترة الأخيرة، اقرأ في كتب الدين وأحببت الدين جدا، وبدأت وقتها أصلي، وفترة بفترة بدأت أخشع في الدين»

سهير البابلي: لم أكن أعرف أي حاجة عن ديني

وأضافت: «أنا اشتغلت 30 سنة، وبعد كده اقتنعت بحجاب القلب، حجاب التوحيد، وحجاب العقيدة، مش حجاب الرأس، ولا أتصور أبدا اليوم، الذب سأترك فيه الحجاب، ممكن أموت».

وتوفيت الفنانة الراحلة سهير البابلي، منذ قليل، إذ أعلن وفاتها زوج ابنتها، رضا طعيمة، بعد صراع مع المرض، داخل أحد مستشفيات منطقة السادس من أكتوبر، وقال خاصة لـ«الوطن»، إن الفنانة الراحلة سهير البابلي، استفاقت من غيبوبتها قبل وفاتها بساعات، ورددت الشهادة 3 مرات، لأنها كانت تشعر بـ قرب أجلها.

كما كشف المخرج عمر زهران، عن موعد جنازة النجمة الراحلة، إذ قال من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، «جنازة الفنانة الراحلة سهير البابلي، ستكون بعد صلاة الظهر، في مسجد الشرطة الشيخ زايد، على أن يكون العزاء بعد غد الثلاثاء، بمسجد الشرطة»