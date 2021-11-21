المشدد 5 سنوات لشقيقين قتلا عاملا في المرج بمشاركة والديهما

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة شقيقين «حلاق وعامل»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بقتل عامل عمدًا، في منطقة المرج، عام 2013، بالاشتراك مع والديهما وشقيقهما الثالث «سبق الحكم عليهما»، وأُعيدت إجراءات محاكمتهما، وصدر بحقهما الحكم المتقدم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبد الرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي رفاعي، عبد الله أبو ضيف.

قتل عمد

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية 3376 لسنة 2013 جنايات المرج، أن المتهمين «كرم. ح» 24 عامًا، كوافير، و«محمد. ح» 19 عامًا، عامل، قتلا المجني عليه «أحمد. ح» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سكاكين»، وتوجها إلى مكان الذي أيقنوا سلفا تواجده فيه، وذلك يوم 1 يوليو 2013، وما أن ظفرا به حتى سددوا له عدة طعنات بالسلاح الأبيض استقرت برأسه وصدره قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما أوضحت التحقيقات، أن المتهمين أحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء «سكاكين».

واستمعت النيابة العامة خلال التحقيقات، لأقوال الشاهد «علاء. ج»، وقال إن مشاجرة حدثت بين المجني عليه ووالد المتهمين، وعقب ذلك تناهى إلى سمعه صوت صياح، وتبين أن المجني عليه مُلقى أرضاً غارقاً بالدماء، وعلم أن المتهمين اشتراكا مع والديهما وشقيقهما، بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وجاء رائد شرطة ومعاون مباحث قسم المرج، أن تحرياته أسفرت عن أنه على إثر حدوث مشاجرة بين والد المتهمين والمجني عليه، تعدى فيها الأخير على الأول، وعقد المتهمون العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا به حتى سددوا له عدة طعنات بالسلاح الأبيض أودت بحياته.

الطب الشرعي

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أنه بفحص وتشريح جثة المجني عليه، تبين أن سبب الوفاة الإصابات الموجودة بالرأس والصدر، وهي إصابات ذات طبيعة قطعية وطعنية تحدث من أجسام صلبة حادة ذات نصل مثل «السكاكين».

تفاصيل الأحكام

وبحسب مصدر مطلع، فإن الأحكام التي صدرت بحق المتهمين، هي السجن المشدد 5 سنوات للأب والأم، والسجن المشدد للمتهمين الذين صدر بحقهما حكم اليوم، فضلا عن حكم غيابي بالسجن المشدد لشقيقهما الهارب.