حظك اليوم برج القوس الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف برج القوس بالكرم الزائد عن الحد الطبيعي فهو بطبيعته يحب الإسراف، ولا يبخل على نفسه كما أنه يعشق تدليل نفسه، ولا يحب الحرمان من أي شيء، كما أنه يتميز بالكرم للآخرين ومضياف وكريم النفس إلى حد كبير.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل المدخرات والوقت مثالي كي تتقدم بثقة وتحقق مكسبا وفائدة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الوضع الفلكي يمنحك طاقة عاطفية، ويساعدك ذلك على الاقتراب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة بسمة، ويوافق تاريخ ميلادها 7 ديسمبر.