تجديد حبس 5 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

أمرت نيابة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية ومركبات الـ«توك توك» تحت تهديد الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تشكيل عصابي من 5 متهمين

كان مدير أمن الشرقية اللواء محمد والي، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي وضباط قطاع الأمن العام، بأن 5 أشخاص بينهم ربة منزل كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية ومركبات «توك توك» تحت تهديد الأسلحة النارية وقطع الدائرة الكهربائية.

ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق بالاشتراك مع ضباط قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من إلقاء القبض علي المتهمين وبحوزتهم فردي خرطوش محلي الصنع، وعدد من الطلقات ذات العيار وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبالفحص تبين أن لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهم في عدد من القضايا.

اعتراف المتهمين بارتكاب 9 وقائع

واعترف المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم بارتكاب 9 وقائع سرقة بأماكن مختلفة بنطاق دائرة وأقسم شرطة (قويسنا المنوفية - ثان العاشر الشرقية – الزقازيق –الخانكة – طوخ – دير مواس بالمنيا – بلبيس – ثان بنها بالقليوبية)، وأوضحوا أن وقائع السرقة كانت لدراجات نارية ومركبات «توك توك» بذات الأسلوب، وأضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم سيئي النية، وعددهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وأمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت باستمرار وتجديد حبسهم علي ذمة التحقيقات 4 أيام آخري.