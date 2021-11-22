المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف يبدأ تدريب شباب 14 محافظة

أعلن المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، عن فرص تدريب للشباب في 14 محافظة على مستوي الجمهورية، لعرض فرص العمل في ألمانيا، بالإضافة إلى التدريب للعمل من خلال تجهيز 14 غرفة تدريب على أحدث مستوى بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خلال الشهر المقبل حيث يسهم التدريب الذي يقدمه المركز الألماني المصري بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، في معرفة فرص العمل المتاحة في السوق المصرية والألمانية، ومن ثم مساعدة المتقدمين لهذه الوظائف عبر تقديم الاستشارات اللازمة لهم وتدريبهم لموائمة متطلبات سوق العمل، كما يقدم جلسات المشورة الفردية والنصائح والمعلومات.

تجهيز قاعات التدريب في 14 محافظة

ويتضمن تجهيزات القاعات التي يتم فيها التدريب لـ 14 محافظة وتضم 15 جهازا للحاسب الآلي وشاشات عرض وإنترنت ووسائل تعليمية في الـ 14 محافظة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وإدارة تلك الغرف في غير أوقات التدريبات لتقديم خدمات مجتمعية لأبناء تلك المحافظات، واستخدام هذه القاعات في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، حيث ستقوم giz بتجهيز كل الغرف مع توفير الأجهزة والمعدات اللازمة للغرفة من أجهزة كمبيوتر ومكاتب وكافة المستلزمات الأخرى.

عرض فرص عمل لشباب 14 محافظة مصرية

وتتضمن الدورات التي سيتم تقديمها تهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية في مجالات مختلفة لإعداد عمالة ماهرة فنية أو إدارية مدربة لتوفير احتياجات السوق داخل وخارج مصر، كما سيتم تقديم كافة مجالات الدورات التدريبية سواء تنمية بشرية وقدرات أو مهنية مجانا بالكامل.

وأكد المركز الألماني المصري للتوظيف وإعادة الادماج، أن اختيار الشباب سوف يتم عن طريق الجمعيات في كل محافظة من المحافظات المحددة والتي يبلغ عددها 14 محافظة، مع متابعة تشطيب الغرف وتجهيز كل غرفة بكمبيوتر ومقاعد وطاولاتوكافة التجهيزات اللازمة للقاعة وتسليم المستلزمات إلى الجمعيات.