إشادات عالمية بالاتفاق السوداني.. الأمم المتحدة ترحب وأمريكا تدعم

لاقى الاتفاق السياسي فى السودان، الذي جرى توقيعه أمس بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة «عبد الله حمدوك»، ترحيبا دوليا وعربيا، وبموجبه عاد «حمدوك»، لرئاسة الحكومة السودانية بعد قرارات حل مجلسي السيادة والورزاء، وإعلان حالة الطوارئ فى السودان 25 أكتوبر الماضي.

الأمم المتحدة ترحب بتوافق أطراف الأزمة في السودان

ورحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، بالإعلان المبدئي للتوصل لتوافق لحل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار السودان.

وشددت على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي، وفق بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة.

وأكدت البعثة الأممية أن شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

ودعت جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.

أمريكا تشيد بالاتفاق السياسي في السودان

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن بالاتفاق السياسي في السودان الذي توصل إليه الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لإعادة المسار نحو الديمقراطية، داعيا لمضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.

وقال بلينكن، في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الإثنين: «شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق».

وحث «بلينكن»، كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية، بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان، قائلا: «أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين».

دول الترويكا ترحب باتفاق الأطراف في السودان

كما رحبت «دول الترويكا»، التي تضم النرويج وبريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وكندا، بالاتفاق السياسي فى السودان.

وأكد بيان مشترك لهذه الأطراف دعم عملية انتقال ديمقراطي ناجحة في السودان، وضرورة أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن مصر والسعودية رحبت بالاتفاق السياسي فيالسودان أمس، كما أعلنت الكويت والإمارات والأردن ترحيبهم بالتوافق السوداني، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي ترحيبه باتفاق البرهان وحمدوك مؤكدا أنه خطوه مهمة ودعت الكونغو الاتحاد للانعقاد لرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.