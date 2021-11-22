ضبط 13 سائقًا متعاطيًا للمخدرات على الطرق السريعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 197 سلاح ناريًا، بحوزة 156 متهمًا، وتشكيل عصابى ضم 3 متهمين، ارتكبوا 13 حادثا متنوعا، وتنفيذ 60907 أحكام قضائية.

ضبط 3242 قرصا مخدرا

كما جرى ضبط 253 قضية مخدرات بحوزة 272 متهما، تنوعت بين «17,352 كيلو جرام بانجو، 8,509 كيلو جرام من الحشيش، 4,404 كيلو جرام هيروين، 2,734 كيلو جرام أستروكس، 3,070 كيلو جرام هيدرو، 1,115 كيلو جرام آيس، 473 جرام بودر، 306 جرامات من الشابو، و3242 قرصا مخدرا».

ضبط 13 سائقًا متعاطيًا للمخدرات

ضبط 28 متهمًا هاربًا من المراقبة الشرطية، و29 آخرين لممارستهم أعمال البلطجة، كما جرى ضبط 327 دراجة نارية مخالفة، و24644 مخالفة مرورية.

فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.