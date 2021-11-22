التضامن: تدريب 100 ألف «مكلفة خدمة عامة» وتعريفهم بالقوانين

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة «التدريب الإلكتروني لمكلفي الخدمة العامة»، بالتعاون مع شركة «تطوير الدولية لتكنولوجيا التعلم»، لتدريب 100 ألف مكلفة خدمة عامة سنوياً، لافتة إلى أن الحزم التدريبية التي تم تصميمها هذا العام خصيصاً لمكلفي الخدمة العامة، تشمل المعارف والمهارات اللازمة لإعداهم فنياً ومهنياً بشكل جيد يتوافق مع مرحلة التطوير الإداري والتنموي الذي تشهده الدولة في الوقت الحالي.

التدريبات تشمل التعريف بالقوانين المختلفة

وأوضحت «القباج»، فى بيان لها، أن التدريبات تنقسم إلى التعريف بالتشريعات الأساسية مثل الدستور المصري، قانون الخدمة المدنية، قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي، وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتطرق التدريب للتعريف بموضوعات اجتماعية واقتصادية مثل أهداف التنمية المستدامة، والحد من الزيادة السكانية، وحماية النساء من كافة أشكال العنف، وآليات مكافحة الفساد، والشمول المالي، وأخيراً يضم التدريب حزمة من المهارات الحياتية التي يجب أن تمتلكها الكوادر المهنية الشابة.

استقبال 115 ألف مكلفة خدمة عامة هذا العام

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن الاجتماعي استقبلت في مطلع شهر أكتوبر دفعة هذا العام وتضم 115.520 ألف مكلفة خدمة عامة، تم توزيعهم على 27 جهة إدارية بالدولة للارتقاء بمنظومة العمل من خلال ضخ طاقات شبابية وتعزيز مهارات الشباب قبل خروجهم لسوق العمل، لتوظيف قدرات مكلفات الخدمة العامة بما يساهم في سد العجز الوظيفي لدى بعض الجهات الإدارية.

وزارة الشباب والرياضة تستعين بـ 10%

و أشارت التضامن، إلى أن وزارة التضامن على قمة الوزارات الأكثر استعانة بالخدمة العامة بنسبة 58% تقريياً، تليها وزارة التربية والتعليم بنسبة 23% ووزارة الشباب والرياضة بنسبة 10%، ووزارة الصحة والسكان بنسبة 8%، ووزارة العدل بنسبة 3,5% بالإضافة إلى وزارات الزراعة والنقل والثقافة وغيرها من الجهات المصرفية والبحثية.

99% من مكلفات الخدمة العامة إناث و1% ذكور

و لفتت إلى أن الخدمة العامة هي واجب وطني يؤديه حديثي التخرج من الجامعات والمعاهد العليا، وذلك لمدة عام في أحد المجالات ذات الطابع القومي والتي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة، ومعظم الملتحقين بالخدمة العامة هم من الإناث بنسبة 99% إناث وفقط 1% ذكور تقريباً ممن ليس لهم خدمة عسكرية أو ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وذلك لسد العجز الوظيفى والارتقاء بمنظومة العمل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة راندا رزق مستشار المسئولية المجتمعية والدعم الفني، بوزارة التضامن، إن الوزارة تسعى إلى تحقيق التنمية ورفع كفاءات شباب الخدمة العامة من خلال التدريب والتطوير وصقلهم بمهارات العمل الأساسية، وذلك عن طريق التدريب بشكل إلكتروني نظراً للظروف التي تعيق التواصل بشكل تقليدي بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت عزة خطاب مدير إدارة الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هذه المبادرة سوف تساهم في مساعدة الشباب على المواءمة مع التطور الذي تشهده الدولة، مؤكدة أن تطوير مهاراتهم المختلفة سيعود عليهم وعلى الدولة بالنفع، وسيساهم في سد الفجوة بين مهارات الشباب المصري ومتطلبات سوق العمل من أجل تعظيم فرص تأهيلهم وإلحاقهم بسوق العمل.