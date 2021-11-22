حبس شخصين تسببا في غرق شاب معاق بطنطا من أجل حصد المشاهدات

قضت محكمه جنح مركز طنطا بالسجن 3 أعوام على متهم، والسجن عام لآخر، في واقعة وفاة شريف الغريب، شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث دفعه المتهمان في إحدى الترع بهدف تصوير مقطع فيديو ورفعه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وتحقيق مشاهدات.

الأب يتهم شخصين بالتسبب في وفاة ابنه

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا، يفيد مصرع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويدعى شريف علي بركات الغريب، 21 سنة، غرقا في مياه ترعة أم ربيعة، بعزبة بكير.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى إلى محل البلاغ، وتم انتشال الجثة من الترعة، وتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تصوير مقطع فيديو «الغريق»

واتهم والد الشاب المتهمين بالتسبب في وفاة ابنه غرقا داخل الترعة، بعد أن طلبا منه النزول إليها والسباحة من أجل تصوير مقطع فيديو يظهر فيه أنه يغرق، وذلك رغم علمهما بعدم قدرته على السباحة، وذلك من أجل نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه لم يتمكن لم يتمكن من إنقاذ ابنه، بسبب وزنه الزائد، ومن ثم لقي مصرعه غرقا.

وضُبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترافا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنح مركز طنطا، وبعد تداول القضية صدر الحكم بحبس المتهم الأول 3 سنوات والثاني عام.