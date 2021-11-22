«مدبولي» يكرم علماء الذرة في الاحتفال بالعيد الأول للطاقة النووية

كرّم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عدد من علماء الطاقة الذرية، خلال احتفالية هيئة المحطات النووية بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية، اليوم، وشمل التكريم «الدكتور إبراهيم العسيري، والدكتور خليل يسو، والدكتور سيد بهي الدين، والدكتور علي الصعيدي، والدكتور مصطفي مشرفة».

وكرّم مدبولي خلال الاحتفال عددًا من الأطفال المتميزين الذين فازو في مسابقة الرسم التي نظمتها هيئة المحطات النووية وهم «أمل عبد العليم ويوسف محمود زيدان وحبيبة سعد شاهين».

الوكيل: نحتفل بالعيد الأول للطاقة النووية

من جانبه، قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، خلال احتفالية وزارة الكهرباء بالعيد السنوى الأول للطاقة النووية، أننا اليوم نحتفل بالعيد الأول للطاقة النووية الذي يواكب موعد توقيع عقد إنشاء المحطة النووية بين مصر وروسيا الاتحادية.

وتابع أنه ضمن الدور المجتمعى لهيئة المحطات النووية ومن سبل توعية الأطفال والمجتمع بالطاقة النووية، تم إطلاق مسابقة للأطفال لتقديم رسم كارتيرى للمشروع النووي، وتقدم أكثر من 600 طفل للمسابقة، وأشار «الوكيل»، إلى أن المشروع النووي يعد تأكيدا لمكانة مصر السياسية والاقتصادية .

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى مقر احتفالية العيد السنوي الأول ليوم الطاقة النووية في مصر.

المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء بالضبعة.. مزايا عديدة

ويشارك في الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية في مصر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، وعدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وتعد المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في مصر التي تقع في مدينة الضبعة غرب محافظة مطروح، هي الأحدث من حيث التكنولوجيا النووية المتطورة المستخدمة في مكون المفاعلات النووية الروسية التي تقوم عليها المحطة النووية بالضبعة.

وتضم المحطة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء بالضبعة مزايا عديدة من حيث معايير الأمان النووي والصحة والسلامة للعاملين والبيئة والإنسان.