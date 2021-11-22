إزالة 34 حالة تعد على أراضي أملاك دولة في منفلوط بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تمكن الأجهزة التنفيذية من تنفيذ 34 قرار إزالة لحالات تعد على أراضي أملاك دولة بنطاق مركز منفلوط تابعة لحماية النيل وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات.

إزالة 34 حالة تعد على أراضي أملاك تابعة لحماية النيل

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز منفلوط نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ونجحت في إزالة 34 حالة تعد على أراضي أملاك تابعة لحماية النيل بمسطح 1500 متر مربع مباني وتند وأسوار وذلك بمشاركة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابه ورئيس الوحدة القروية بقرية الحواتكة ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن وقوة من مركز شرطة منفلوط.

ولفت إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

464 إزالة لحالات تعد على أراضي زراعية

وأوضح اللواء عصام سعد أن إجمالي الإزالات منذ بداية انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 للإزالات من 6 نوفمبر حتى الآن بلغ 464 إزالة لحالات تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بإجمالي مساحة 39738 متر مربع مباني و340 فدانا و21 قيراطا و19 سهما زراعة.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدي الجديدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.