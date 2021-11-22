شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفية.. والأوراق المطلوبة

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يحق للزوج تقاضي معاش زوجته المتوفية صاحبة المعاش أو المؤمن عليها، وذلك منذ حدوث الوفاة، مشيرة إلى أن الزوج يعد من المستحقين للمعاش، وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ويمكنه الحصول على المعاش من أول شهر الوفاة، كما يمكن لأبنائها وأخواتها الذين تتوافر فيهم شروط صرف المعاش استحقاق معاشها في تاريخ وفاتها.

شروط استحقاق الأرمل معاش زوجته

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، شروطًا لاستحقاق الأرمل لمعاش زوجته، كالتالي:

- يشترط لحصول الأرمل على معاش زوجته أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- يُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌

- يشترط ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- تعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي، وتتحدد هذه الفترة بـ100 يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل​.

مستندات الحصول على معاش

ووضعت وزارة التضامن، عدة مستندات للحصول على معاش أرملته، تتمثل فيما يلي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص يقدم بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص، أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.

نسب توزيع المعاش

وأوضحت الهيئة أنه يجرى توزيع المعاش على المستفيدين، كالتالي:

- أرمل وولد واحد أو أكثر: يحصل الأرمل على نصف المعاش، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش، ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرمل ووالد أو والدين: يحصل الأرمل على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرمل فقط: يحصل على 3/4 المعاش.