مدونة حقوق الطفل تلزم الإعلام بأخذ آرائهم في المحتوى ومواجهة التنمر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومنظمة اليونيسيف مشروع مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام 2021 في جلسة حوارية أمس وتستكمل فعالياتها اليوم لإصدار التوصيات النهائية بمشاركة عدد من القيادات الإعلامية والجهات الحكومية ذات الصلة.

مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام

وحصلت «الوطن» على تفاصيل مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام التي أكدت في ديباجتها أنه في ظل العديد من الضغوط والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، فقدت مؤسسة الأسرة في وقتنا المعاصر قدرتها على دعم الأطفال للاندماج في المجتمع وتقديم الرعاية المستمرة للطفل والعطف والحب، مرورا بالاهتمام باللعب والترفيه كأدوات لتنمية إبداع الطفل وبناء قدراته، ما أدى إلى تهميش الأطفال وهم بين جنبات أسرهم.

كما أكدت المدونة أنه في نفس هذا الإطار، يمارس الإعلام دورا في زيادة تهميش الأطفال والمراهقين في الإطار الأسري والمجتمعي بتثبيت الصور النمطية السلبية عنهم أو بالمبالغة في عرضها، بالإضافة إلى استبعادهم من أداء دور فاعل في إنتاج المحتوي الإعلامي وعدم مراعاة حقهم في إبداء الرأى، أو الاستماع إلى أصواتهم.

وواصلت: «وتلبي المدونة في فصلها الأول الحاجة إلى أن يدعم الإعلام بشكل مباشر ومخطط حق الطفل في المشاركة الفعالة، وأن يتعامل الإعلام مع الأطفال كمبدعين نشطين ومهرة ومسؤولين لديهم وجهة نظر وخبرة يعرضونها بالرغم من حداثة عمرهم، وأن في استطاعتهم إنتاج محتوى إعلامي له بصمته الخاصة والذي يلبي متطلباتهم، إضافة إلى كونهم مستهلكين إعلاميين».

مشاركة الطفل في المحتوى المقدم

ونصت بعض مواد مدونة سلوك حقوق الطفل والإعلام على الآتي:

- يحق للأطفال كمستهلكين للإعلام تلقي المعلومات ومشاركتها مع غيرهم من الأصدقاء والأهل طالما أن المحتوى الإعلامي لا يتضمن أي مواد شيء تسبب أي أذى لهم أو لغيرهم.

- من حق الأطفال أن يكون موتهم مسموعا وأن تؤخذ آراؤهم في الاعتبار عند إعداد أي محتوی إعلامي خاص بهم أو أي محتوی يتناول شأنا من شؤونهم.

- للأطفال الحق في المشاركة بشكل مباشر وفاعل في مختلف مراحل الإنتاج الإعلامي، والتأثير في المحتوى بأفكارهم وآرائهم.

مواجهة التنمر

- ضرورة احترام كرامة الأطفال إذا اقتضى الأمر التعامل المباشر معهم أوتغطية قضايا تمسهم، أو ذات صلة بشؤونهم.

- للأطفال الحق في الخصوصية ويتضمن ذلك إخفاء هويتهم إذا كان هناك احتمال لتعرضهم أو تعرض أسرهم لأذى بسبب مشاركتهم الإعلامية سواء بشكل مباشر وقت عرض المحتوى الإعلامي أو حتى لو كان التأثير السلبي تأثيرا متوقعا في المستقبل.

- مطلوب أن تحتوي وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعبر الإنترنت على مواد إرشادية ومحتوى تعليمي موجه للأطفال وأسرهم لإرشادهم حول الاستخدام الآمن لمختلف وسائل الإعلام.