تركيب مطبات صناعية أمام مدرسة بملوي استجابة لشكاوى مواطنين

وضعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، مطبات صناعية أمام إحدى المدارس، استجابة لشكوى أولياء الأمور، حفاظا على سلامة وأرواح التلاميذ.

وقال اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إنه فور تلقي شكوى من مواطنين بقرية حافظ، أكدوا فيها تضررهم من عدم وجود مطبات صناعية أمام مدرسة بني حافظ الابتدائية، تم معاينة المكان، وإنشاء مطبين صناعيين، لإجبار وسائل المواصلات على التهدئة، حفاظا على أرواح وسلامة التلاميذ.

حملات نظافة ومتابعة أعمال الإنارة بأحياء مدينة ملوي

وأضاف رئيس الوحدة المحلية، في بيان أنه تم فحص شكوى أحد المواطنين بحي جنوب مدينة ملوي وذلك للوقوف على أسباب الشكوى والعمل على حلها، مؤكداً بضرورة تنظيم حملات النظافة، والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة والإنارة العامة.

وأكد «السايس»، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، لن تدخر جهدًا في سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، والتعامل الفوري مع الشكاوى وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة وسلامة المواطن.

نقل 220 طن قمامة إلى الظهير الصحراوي

على جانب آخر، كلف الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، رؤساء القرى بتنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي المحافظ بمتابعة أعمال رفع التراكمات ومخلفات الهدم بعزبة الجارحي التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، حيث تم رفع ما يقارب من 220 طن من مخلفات الهدم بشارع الترعة وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي بمعدات الحملة الميكانيكية بحضور عصام معبد رئيس القرية، محمد سميح سكرتير القرية.