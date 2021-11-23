ابن المذيعة «هدى شبانة» يكشف تفاصيل تشييع الجنازة: العزاء على المقابر

نعى ابن مذيعة التليفزيون المصري الراحلة هدى شبانة، والدته، قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي السيدة هدى شبانه»، وذلك عبر الحساب الخاص بوالدته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نجل الإعلامية هدى شبانة يكشف تفاصيل جديدة عن جنازتها

وكشف ابن مذيعة التليفزيون المصري هدى شبانة، من خلال حساب والدته الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل جديدة خاصة بجنازة والدته الراحلة، قائلاً: «صلاة الجنازة بمسجد المطافي بعد صلاة الظهر»، متابعاً: «العزاء سيكون قاصراً على المقابر».

وفاة مذيعة التليفزيون المصري هدى شبانة

وتوفيت مذيعة التليفزيون المصري هدى شبانة، خلال الساعات الماضية، حيث أعلن عن وفاتها شقيق ابنتها، عمر محمد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث كتب: «توفيت خالتي الحبيبة وأمي الثانية السيدة هدى شبانة وصلاة الجنازة بعد الضهر غدًا في جامع المطافي، والعزاء في 108 شارع التحرير».

من هي مذيعة التليفزيون المصري هدى شبانة

الإعلامية الراحلة هدى شبانة،من محافظة الإسماعيلية، مذيعة التليفزيون المصري، ومقدمة برامج بالقناة الرابعة، كما كانت تقرأ النشرة في نفس القناة، وفقاً لما ذكرته مصادر في تليفزيون القناة.

زواج الإعلامية هدى شبانة من محمد عبد الجواد

تزوجت مذيعة التليفزيون المصري الراحلة هدى شبانة، من الإعلامي محمد عبد الجواد، الذي يعمل أيضاً مذيعاً بنفس القناة، وأسفر الزواج عن انجابها ولدا وحيداً، يعمل مهندساً.

معاناة الإعلامية هدى شبانة من مرض السرطان

وعانت مذيعة التليفزيون المصري الراحلة هدى شبانة، من السرطان، حيث كانت تتلقى العلاج منذ فترة، ورحلت عن عالمنا قبل ساعات.