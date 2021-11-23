تفاصيل مساعدات «التضامن» حال انهيار منزلك.. 5 مستندات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، تقديم مساعدات للمتضررين، تزامنًا مع التغيرات المناخية، التي قد تتسبب في انهيار عدد من العقارات نتيجة التعرض للسيول، إلى جانب إخلاء العقارات الآيلة للسقوط حرصا على أرواح المواطنين، كما حدث مؤخرا من رئيس حي الشرابية بالقاهرة، المهندس خيري أحمد مرسي، الذي أعلن إخلاء عقار قديم من السكان بشارع «فرج على سلامة»، بعد سقوط أجزاء من سلم العقار وحدوث تشققات في الجدران،

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق تقرير صادر عن التضامن، بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادًا لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة في المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار.

صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث

وأوضحت الوزيرة، أنه يتم صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث، مثل «حالات السيول والزلازل والانهيارات والفيضانات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات»، وتصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة - غير المؤمن عليها».

الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات

وأشارت «القباج»، إلى أنه يتم تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة؛ للإبلاغ عن الحادث في خلال شهرين من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقًا به المستندات المؤيدة، لافتة إلى أن هناك العديد من الأوراق الواجب توافرها للحصول على المساعدات تتمثل فيما يلي:

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفي حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.