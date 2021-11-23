وفاة الكاتب الأمريكي«نواه جوردون» عن عمر 95 عاما..فضل الصحافة على الطب

توفى الكاتب والروائي الأمريكي «نواه جوردون»، عن عمر ناهز 95 عامًا، صباح اليوم، وعُرف الكاتب الأمريكي بأعماله الأدبية في تاريخ الطب، حيث خدم في الجيش الأمريكي، بنهاية الحرب العالمية الثانية، وتخلى عن دراساته في مجال الطب من أجل الصحافة.

رحلته من الطب إلى الصحافة

وُلد جوردون في 11 نوفمبر عام 1926 بمدينة ورسستر بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو يهودي الديانة، تخرج عام 1945 من المدرسة الثانوية الكلاسيكية، ورغم تأثره بوالديه في دراسة الطب، إلا أنه لم يستمر لأكثر من فصل دراسي واحد وقرر ترك الطب والتوجه إلى الصحافة والكتابة الأدبية، وتخرج من جامعة بوسطن عام 1950، وبعد تخرجه بعام واحد حصل على ماجستير في اللغة الإنجليزية والكتابة الإبداعية.

«الحاخام».. أول روايات نواه جوردون

كتب نواه جوردون روايته الأولى بعنوان «الحاخام»، عام 1965، والتي حققت رواجا كبيرًا وساهمت في شهرة الكاتب بعد أن ظل لوقت طويل مغمورا وغير معروف.

آخر أعمال نواه جوردون

وكانت آخر أعماله الأدبية رواية «صانع النبيذ»، والتي نُشرت عام 2012، حيث تدور أحداثها في كاتالونيا خلال القرن التاسع عشر.

أبرز روايات نواه جوردون

وتعد رواية «الطبيب»، أبرز روايات نواه جوردون والتي حققت نجاحًا عالميًا وشهرة واسعة، وكانت تدور أحداثها حول حياة صبي إنجليزي في القرن الحادي عشر، يسافر عبر أوروبا لدراسة الطب، كما بيع منها نحو 20 مليون نسخة وطبعت عشرات الطبعات، وتم تحويلها مؤخرا إلى فيلم سينمائي ناجح من بطولة الفنان «بين كينجسلي».

وحظيت الرواية بشهرة كبيرة وبيع منها أكثر من 6 ملايين نسخة في ألمانيا وحدها، وكانت على قائمة أفضل المبيعات في أكثر من دولة عدة مرات.