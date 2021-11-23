السجن 6 سنوات لشاب اغتصب فتاة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات لشاب يعمل فرد أمن بشركة خاصة، لإدانته باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا بناحية الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمود معوض، وأمانة سر أحمد رمزي.

اتهام شاب باغتصاب فتاة

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من ضباط مباحث قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بتلقيهم بلاغًا من أسرة «هاجر ح.أ»، 17 عامًا، تتهم فيه «أحمد م.غ»، 26 عامًا، ويعمل فرد أمن بشركة خاصة، باغتصاب ابنتهم كرهًا عنها تحت التهديد، ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

الأمن يضبط المتهم والتحريات تؤكد صحة الواقعة

وعلى الفور تحرك ضباط مباحث القسم لضبط المتهم وتمكنوا من إلقاء القبض على المتهم، وبالتحري عن الواقعة ثبت صحتها، حيث تبين أن المتهم عاشر المجني عليها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.

السجن 6 سنوات للمتهم بعد ثبوت إدانته

وحُرر عن الواقعة ذلك المحضر رقم 2497 جنايات الصالحية الجديدة لسنة 2021، وبالعرض عل النيابة العامة أمرت بحبسة علي ذمة التحقيقات مع استمرار التجديد له في المواعيد المقررة قانونًا، حتى أمرت النيابة بإحالة أوراقة إلى محكمة جنايات الزقازيق وتم تحديد أولي جلسات محاكمته.

وبعد عدة جلسات استمعت خلالها هيئة المحكمة لأقوال المجني عليها واطلعت على تقرير الطب الشرعي وأوراق القضية، قضت المحكمة السجن المشدد 6 سنوات على المتهم بعد ثبوت إدانته في التهمة المنسوبة إليه.