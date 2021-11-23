لو موبايلك ضاع أو اتسرق.. إزاي تعرف مكانه وترجعه بسهولة؟

في كثير من الأحيان، يتعرض العديد من المستخدمين إلى سرقة الهواتف الخاص بهم، ما يجعلهم يلجأون إلى شركات المحمول لتتبع رقم الهاتف الشخصي الخاص، الذي تمت سرقته، ولكن تلك الطريقة أصبحت غير مضمونة بشكل كبير، إذ يقوم السارق بالتخلص من الخط فور سرقة الهاتف؛ ما اضطرهم إلى اللجوء لتأمين هواتفهم، من خلال استخدام تطبيقات التتبع.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية تتبع الهاتف من خلال تطبيقات التتبع التي يتم تحميلها على الجهاز من متجر app store للهواتف التي تعمل بنظام ios، وplay store للهواتف الأندرويد، كالتالي:

كيف تستعيد هاتفك عند سرقته؟

هناك الكثير من التطبيقات التي تساعد مستخدمي الهواتف المحمولة في تتبع الهاتف حال سرقته، وهي كالتالي:

1- تطبيق Glympse

يعد تطبيق Glympse أحد أشهر التطبيقات التي تمكن المستخدم من تتبع الهاتف المحمول وأكثرها استخداما بين الكثيرين، إذ إنه يمكن للمستخدم تتبع رقم الهاتف المحمول، كما أنه يعد أكثر أمانا في الحفاظ على بيانات الهاتف الذي يمكن تتبعه.

2-Real Time GPS Tracker

يعد هذا التطبيق ثاني أكثر تطبيق يتم استخدامه لتتبع الجهاز المحمول، ويتميز بإمكانية تتبع رقم الجوال الذي تمت سرقته لمعرفة موقعه، ويمكن تحميل هذا التطبيق مجانا.

3- GPS Tracking Life 360

يساعد هذا التطبيق مستخدمه على تتبع رقم الهاتف المحمول ومعرفة مكانه حال سرقته، ويتميز بسهولة استخدامه، نظرا لتصميمه المميز الذي يجعل المستخدم يصل لموقع رقم الهاتف بسهولة وبشكل سريع.

4- نظام تحديد المواقع

يمكن استخدام نظام تحديد المواقع الموجود في الهاتف المحمول، باعتبارها مجموعة من التقنيات القائمة على الشبكة، والقائمة على الهاتف لتتبع موقع رقم الهاتف المحمول.