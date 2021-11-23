محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال الطرق بشرم الشيخ استعدادا لعقد المؤتمرات

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ تستعد لاستضافة عدة مؤتمرات هامة خلال الفترة القادمة، منها مؤتمر مكافحة الفساد، ومنتدى شباب العالم، وقمة المناخ، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تشهدها المدينة السياحية قبل نهاية العام.

وأضاف «فودة»، أن هناك مشروعات عملاقة يجري تنفيذها على أرض شرم الشيخ، أبرزها الطريق الدائري بطول 27 كيلو مترا، وإنشاء أول مجلس مدينة ذكي في تاريخ مصر، وهو مجلس مدينة شرم الشيخ بتكلفة تخطت 150 مليون جنيه.

تطوير وتوسعة المحاور الرئيسية

وقام المحافظ، بتفقد عدة مشروعات هامة في مجال تطوير وتوسعة الطرق وإنشاء المحاور الرئيسية والتجميل لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري تنفيذها، منها الطريق الواصل بين محطة اتوبيس شرق الدلتا ومحطة تموين السيارات «موبيل»، ماراً بالكوبري وجامعة الملك سلمان الدولية ومدينة الشباب والرياضة، ومجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، وهو يعتبر من أهم المحاور الرئيسية بالمدينة، والطريق بطول 3 كم تشمل الأعمال توسعة ورصف وتخطيط وتحميل الطريق ويشمل الطريق 5 حارات مرورية يمين ويسار.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، والمهندس محمد السكري استشاري جهاز التعمير لأعمال التشجير واللاند سكيب.

توسعة طريق أيقونة السلام

قال المحافظ، إنه يجري تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق أيقونة السلام إلى مدخل شرم الشيخ دهب، ماراً بمركز الحضارة الإنسانية بطول 5 كم، يشمل الطريق 5 حارات مرورية يمينا، و5 حارات مرورية يسارا، بالإضافة لأعمال التشجير والتخطيط وطريق محوراً رئيسياً هاماً يسهل الحركة المرورية للمتجه من طريق السلام أو المطار إلى الطريق الأوسط ومركز الحضارة ومنطقة نبق بالإضافة للمتجه من شرم الشيخ إلى دهب.

وتابع المحافظ خلال الجولة أيضا تطوير وتوسعة وتجميل شارع مجلس المدينة بطول 3 كم، وهو أحد المحاور الرئيسية المؤدية إلى مجلس مدينة شرم الشيخ، في إطار تطوير منطقة هضبة أم السيد.

وأثنى المحافظ على الأعمال والجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمدينة والشركات المنفذة والجهات المعاونة، وحرص محافظ جنوب سيناء على التقاط الصور التذكارية مع العمال والمهندسين، تحفيزاً وتشجيعاً لهم.