دليلك للحصول على الوظيفة الأكثر طلبا في مصر.. مرتبها كام؟

شهد العقد الماضي من القرن العشرين، اندثار وظائف وظهور أخرى، فلم تعد وظائف الآباء والأجداد تناسب طبيعة القرن الحالي، مع الاتجاه إلى التحول الرقمي بشكل كامل، على مختلف قطاعات الدولة، الأمر الذي يفرض تحديا على الخريجين سنويا، لتغيير مفاهيمهم السابقة عند بحثهم عن وظيفة تمكنهم من دخول سوق العمل.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الوظيفة الأكثر شعبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى رواتبها وفق حديث خبير التوظيف أحمد عادل لـ«الوطن».

الوظيفة الأكثر شعبية في مصر

يقول عادل، إنه خلال السنوات القليلة الماضية، سيطر مجال واحد على سوق العمل المصرية، إذ إن هناك وفرة في إعلانات الوظائف الشاغرة للعمل بها، ويرجع ذلك إلى أنه يمكن لخريجي جميع التخصصات المختلفة العمل بها، وهي وظيفة «الكول سنتر».

وأوضح «عادل»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تلك الوظيفة لم تكن تتوقف على شركات الاتصالات فقط، ولكن هناك الكثير من الشركات الأخرى، التي تحرص على توفير خدمة عملاء بها، حتى يستطيع العميل الحصول على الخدمة التي يرغب بها، فبالرغم من أن شركات الاتصالات هي الأكثر في إعلان الوظائف الشاغرة في تخصص الـ«كول سنتر»، إلا أن هناك الكثير من شركات العقارات وشركات بيع الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر والبنوك المختلفة، لجأت إلى الإعلان هي الأخرى عن هذه الوظيفة.

ويأتي انتشار تلك الوظيفة نتيجة إلى أنه يمكن أن يلتحق بها جميع الخريجين من الكليات المختلفة، ولا تشترط الدراسة في مجال معين حتى يتم القبول بها.

رواتب الوظيفة الأكثر شعبية في مصر

وأضاف خبير التوظيف، أن رواتب وظيفة الـ«كول سنتر» في مصر لم تكن موحدة، ولكنها تتحدد حسب المؤهلات، فالأشخاص الذين لديهم لغة أجنبية، تزيد رواتبهم عن الذين يتقدمون لوظيفة كول سنتر تكتفي باللغة العربية.

وتبدأ رواتب الأشخاص الذين ليس لديهم لغة في وظيفة الكول سنتر من 2500 جنيه، ويمكن أن يزيد ذلك الراتب بمرور الوقت، كما تبدأ رواتب الأشخاص الذين لديهم لغة أجنبية في وظيفة كول سنتر من 8 آلاف، ويزيد ذلك الراتب بمرور الوقت.