مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين ببني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون، في حادثي سير مختلفين إثر انقلاب دراجتين ناريتين، اليوم الثلاثاء، بطرق بني سويف، حيث وقع الحادث الأول على أحد طرق مركز الفشن، جنوب المحافظة، فيما وقع الحادث الثاني بطريق قرية الحومة بمركز الواسطى.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة نارية بالفشن

في الحادث الأول تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سير إثر انقلاب دراجة نارية، بأحد طرق مركز الفشن، ونتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة آخر.

ودفع فرع هيئة الإسعاف بسيارتين لنقل المتوفي والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وهما: محمد محمود عطية، 60 سنة، جثة هامدة، ومحمود حنفي محمود، 40 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساقين والذراع الأيمن، يقيمان مركز الفشن، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدًا لإصدار تصريح دفن جثة المتوفي.

إصابة اثنين في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الحومة في الواسطى

وفي الحادث الثاني أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية بطريق قرية الحومة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب دراجة نارية بطريق الحومة بمركز الواسطى، ما أسفر عن إصابة اثنين وهما: عمر أحمد بيومي، 15 سنة، مقيم قرية الحومة بمركز الواسطى، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، وشريف الدين محمد صديق، 15 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى.