الحكومة تُحصل 1.5 مليار جنيه ضريبة عقارية خلال 4 أشهر فقط

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حصيلة الضرائب العقارية خلال الـ4 أشهر الماضية، بلغت نحو مليار ونصف المليار جنيه في الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021.

وأضاف «السرجاني» لـ «الوطن» أن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية هو 31 ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن قانون الضرائب العقارية سمح بسداد قيمة الضريبة على دفعتين متساويتين، بحيث تكون الدفعة الأولى في يوليو من كل عام، بينما تحصل الدفعة الثانية قبل حلول 31 ديسمبر من كل عام.

غرامة على تأخر سداد الضريبة العقارية

وتابع أنه في حال تأخر المكلف بأداء أو سداد الضريبة العقارية عند نهاية ديسمبر، يتم احتساب غرامة تأخير لا تقل عن 2 % من أسعار الفائدة المعلنة من للبنك المركزي على المبلغ غير المدفوع من الضريبة العقارية.

وفرّق مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بين أنواع الضرائب التي تحصلها مصلحة الضرائب العقارية، قائلًا إن النوع الأول هي الضريبة على العقارات المبنية، أما الثاني فهي ضريبة الملاهي، وأخيرًا ضريبة الأطيان الزراعية التي لا يتم تحصيلها منذ عام 2017 تقريبًا.

وأكد أن هناك خلط عند الممولين أو المكلفين حول الضريبة العقارية أو ضريبة التصرفات العقارية، لافتًا إلى أن الأولى تحصلها مصلحة الضرائب العقارية، بينما تحصل الثانية مصلحة الضرائب المصرية باعتبارها إحدى أنواع ضرائب الدخل.

تعديلات جديدة على قانون التصرفات العقارية

وأشار إلى أن الضريبة العقارية هي ما يطلق عليها شعبيًا مصطلح «العوايد»، وهي ضريبة تدفع بشكل سنوي، بينما تدفع ضريبة التصرفات العقارية مرة واحدة على كل عملية تصرف في الملكية يقوم بها المالك، لافتًا إلى أنها كانت قبل إدخال تعديلات جديدة على قانون التصرفات العقارية، بحيث تدفع نسبة من قيمة التصرف بنحو 2.5%، ولكن هناك تعديلات معروضة على مجلس النواب حاليًا لتكون ضريبة يتم دفعها على شرائح طبقا لقيمة التصرف العقاري.