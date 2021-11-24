مشاركون بندوة «الأمن القومي» بشرم الشيخ: حروب الجيل الرابع تبث إشاعات لتخريب العقول

قال اللواء محمد الغباشي، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، إنَّ أبناء مصر لن ولم يفرطوا في شبر من أرضهم، مؤكّدًا أنَّهم قدموا تضحيات لصد العدوان وطرد المحتلين، مشيرًا إلى أنَّ أبناء سيناء ساعدوا في دخول القوات المسلحة المصرية إلى عمق سيناء ورصدوا تحركات العدو حتى تمكّنوا من تحرير سيناء بتحقيق انتصار السادس من أكتوبر.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها اللواء الغباشي، أمس، بعنوان «مطالب الأمن القومي والإنجازات القومية وبطولات أبناء المحافظات الحدودية»، بقصر ثقافة شرم الشيخ ضمن فعاليات زيارة البرنامج الرئاسي لمدينة شرم الشيخ.

قصر ثقافة شرم الشيخ يتستضيف البرنامج الرئاسي «أهل مصر»

وتحدث الخبير الاستراتيجي، عن بطولات الأهالي في سيناء والنوبة ومرسي مطروح، والوادي الجديد لحماية الأمن القومي، وتحدث عن بطولات نصر أكتوبر وتضحيات أبناء الشعب الذي قدم أقصى جهدهم لدعم المجهود الحربي والبطولات الخارقة لأبطالنا التي غيرت المفاهيم العسكرية في الأكاديميات والمعاهد العسكرية.

وأضاف «الغباشي» أنَّ «هناك خطر نواجهه حاليًا وهي حروب الجيل الرابع التي لا تعتمد المواجهة المباشرة مع القوات المصرية واتخاذ أساليب حروب الجيل الرابع في نشر الفتن وبث الإشاعات تخريب العقول والقلوب».

«100 مليون صحة»

أكّد «الغباشي»، أنَّ هناك إنجازات حقيقية تمت على أرض الواقع أبرزها مشروع القضاء على فيرس «سي» و«100 مليون صحة» للحفاظ على صحة المصريين، إضافة إلى المشروعات العملاقة للقضاء على انقطاع الكهرباء وتوفير الطاقة والقضاء على العشوائيات وإنشاء شبكة طرق عملاقة ومشروع «حياة كريمة» لتوفير مطالب الحياة الجيدة لأكثر من 60 مليون مصري.

بدوره، قال الدكتور فتيح عايد مساعد محافظ جنوب سيناء ومنسق «حياة كريمة» بالمحافظة، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمحافظات الحدودية، وأطلق عدة مبادرات رئاسية لمحاربة الفقر والأمراض والجهل أبرزها ما يطلق عليه «حياة كريمة» التي حملت على عاتقها تطوير القرى الفقيرة وتقديم الرعاية الطبية.

وأضاف أنَّ محافظ جنوب سيناء متابع للبرنامج خطوة بخطوة، مقدمًا الشكر لجميع المسؤولين القائمين علي تنفيذ البرنامج وخاصًا للوفود المشاركة من المحافظات المختلفة.

فيما أوضح أحمد السهم ممثل وزارة الشباب والرياضة أهمية البرنامج، لافتًا إلى أنَّ مصر لها مكانة كبيرة على مر العصور، لافتًا إلى أنَّ البرنامج يؤكّد حرص الدولة على تنفيذه البرنامج وجميع القيادات التنفيذية بالدولة التي تبذل جهدها الدائم لتحقيق الأهداف لصالح الوطن، مبينًا أنَّه تمّ تجهيز 3 قوافل في الفترة المقبلة.

واستقبلت محافظة جنوب سيناء، وفد وزارة الشباب والرياضة ضمن برتوكول التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، والبرنامج الرئاسي بحضور اللواء محمد الغباشي خبير استراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية، أحمد السهم، محمد إبراهيم سراج ممثلًا لمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وشباب الجامعات من مختلف محافظات مصر.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، وقدمت المحافظات المشاركة بالبرنامج عروضها الاستعراضية المتنوعة من «جنوب سيناء، وشمال سيناء، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، مرسي مطروح»، إضافة إلى فقرة مشتركة غنائية بين أسوان والعريش.