إلزام الشركات بـ«مواصفات قياسية» للانشون والكحول ولعب الأطفال

ألزم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الشركات المنتجة والمستوردة لـ«اللانشون»، بتطبيق «مواصفات معينة» له، سواء كان «لانشون لحم» أو «لانشون دواجن»، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية، بناءً على اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة رقم 326 المنعقد في 24 أغسطس الماضي.

إلزام الشركات المنتجة والمستوردة للانشون بمواصفات قياسية

ونشرت صحيفة الوقائع المصرية، ملحق «الجريدة الرسمية»، في عددها الصادر صباح اليوم، قراراً لوزيرة التجارة والصناعة «نيفين جامع»، حمل رقم 521 لسنة 2021، بشأن تطبيق «المواصفات القياسية المصرية»، على «اللانشون»، وكذلك زيت «بذر الكتان»، المُعد للطعام.

وقررت وزيرة التجارة والصناعة، منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها 6 أشهر اعتباراً من اليوم الموافق 24 نوفمبر، لتوفيق أوضاعهم، وتطبيق المواصفات القياسية المصرية.

وزيرة التجارة: تطبيق مواصفات قياسية للجمبري المجفف والفراولة المجمدة والحفاظات

كما أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قراراً أخر بشأن تطبيق المواصفات القياسية المصرية لعدد من المنتجات، مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع أيضاً، وتضمنت كلاً من «الأنشوجة المعبأة، والحبارات المجمدة سواء أخطبوط أو سبيط أو كالماري، وجمبري مجفف، والزيوت النباتية الغذائية المسماه، والفراولة المجمدة تجميداً سريعاً»، كما أقرت فترات صلاحية المنتجات الغذائية.

وتضمن عدد «الوقائع المصرية»، الصادر اليوم أيضاً، قراراً أخر للوزيرة بشأن تطبيق «المواصفات القياسية»، على الأكياس الورقية لتعبئة «الجبس»، والأوعية الزجاجية ذات العنق اللولبي «القلاوظ»، والمستلزمات المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية السائلة، والأواني المنزلية المكسية بالمواد المانعة للالتصاق والمستخدمة في الطهي المنزلي، مع منح مهلة 6 أشهر للتوفيق الأوضاع، وشملت القرارات أيضاً تطبيق المواصفة القياسية على «كوك المسابك».

وألزمت الوزيرة منتجي ومستوردي أجهزة التنفس والتخدير ودوائر التنفس ووصلاتها، بتطبيق المواصفات القياسية المصرية مع منح مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، فضلا عن تطبيق مواصفات بشأن كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية، وطرق قياس وحساب كفاءة استهلاك الطاقة لسخانات المياه الفورية.

وشمل القرار تطبيق المواصفات المصرية على حفاضات الأطفال وكبار السن، والحفاضات الصحية النسائية، والكحول الإيثيلي، والاشتراطات الأساسية لأمان لعب الأطفال، مع مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.