سقوط 3 مسؤولين في القاهرة وكفر الشيخ.. تلقوا رشاوى بملايين الجنيهات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على موظف بأحد الأحياء بالقاهرة، وآخر سابق بالوحدة المحلية في كفر الشيخ؛ لتلقيهم رشاوى بملايين الجنيهات وإهدار المال العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب مطعم كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، بتضرره من «أحد موظفي الحي»؛ لقيامه بطلب دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص المحل ملكه.

وأضاف بسابقة تحصل المشكو في حقه منه على مبلغ مالي لذات الشأن، بالفحص تبين صحة الواقعة، وجرى ضبط المتهم حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المتفق عليه، واعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط مسؤولين سابقين أهدرا المال العام

في واقعة أخرى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام اثنين من مسئولي إحدى الوحدات المحلية «سابقًا» بكفر الشيخ، لأحدهما معلومات جنائية، باستغلال موقعهما الوظيفي، إبان عملهما بالوحدة والتواطؤ مع «4» من ملاك العقارات.

وسهل المتهمان، للملاك الأربعاء، التمكن من البناء على أراضي زراعية، وعدم قيامهم باتخاذ ثمة إجراءات ضدهم بالمخالفة للقانون، بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ، الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة بقيمة «4» ملايين جنيه والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير والإضرار بالمال العام.

جرى استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الثاني «محدد»، جار ضبطه.

ضبط شخص بالقاهرة سرق خزينة شركة

وفي سياق آخر، كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من «مدير حسابات شركة - كائنة بدائرة القسم»، باكتشافه كسر باب المكتب الإداري الخاص بالشركة عمله وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بها.

أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «مندوب مبيعات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية» له معلومات جنائية.

جرى ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كمندوب تسويق للشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقتها وقام بكسر القفل الخاص بباب الغرفة المتواجد بها الخزينة، ثم قام بفتح الخزينة باستخدام الصاروخ الكهربائي المضبوط بحوزته واستولى على المبلغ المالي المشار إليه ولاذ بالفرار.