القبض على مسؤولين سابقين لتمكينهما مواطنين بالبناء المخالف بكفر الشيخ

ألقت إدارة الأموال العامة بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاع وسط الدلتا بطنطا القبض على موظفين سابقين لتمكينهما بعض المواطنين بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بنطاق كفر الشيخ، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية السليمة ضد هؤلاء، ما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام اثنين من مسؤولي إحدى الوحدات المحلية سابقاً بكفر الشيخ، باستغلال موقعهما الوظيفي إبان عملهما بالوحدة والتواطؤ مع 4 من ملاك العقارات وتمكينهم من البناء على أراضي زراعية وعدم قيامهم باتخاذ إجراءات ضدهم بالمخالفة للقانون بالرغم من إخطارهم بمحاضر بداية الأعمال من منطقة الإصلاح الزراعي بكفرالشيخ.

إهدار 4 ملايين جنيه لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية

وفقا لمحضر الشرطة، الذي حرر من قبل ضباط الإدارة، فإن هذا الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة بقيمة 4 ملايين جنيه، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير والإضرار بالمال العام، كما تبين أن لأحد المقبوض عليهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمَيْن وضبط أحدهما، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني «محدد» جاري ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووجهت الشرطة تهمة إهدار المال والتواطؤ في حق الدولة.

وتواصل أجهزة الأمن بكفر الشيخ، برئاسة اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن الأقليم، ضرباتها لتحقيق الأمن والأمان بكل أنحاء المحافظة ومكافحة الجرائم تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية.