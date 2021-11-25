5 أشياء لو فعلتها ستجبر الحصان على احترامك.. تعرف عليها

يُقدم الكثير على تعلم ركوب الخيل لتنمية وتطوير هوايته المفضلة أو حتى لالتقاط صورة تذكارية على سبيل المثال، وغيرها من الأسباب التي تدفع البعض للوقوف وجها لوجه أمام الحصان، وعليه يجب أن يعلم هؤلاء أن هناك عددا من الإجراءات التي يجب أن يطبقها المبتدئين في أثناء التعامل مع الخيول، لكسب احترامها من الوهلة الأولى.

ووفقا لمصطفى عبدالغني، مدرب الفروسية، فإنه على المبتدئين المقبيلن على تعلم ركوب الخيل والفروسية، إجراء 5 أمور هامة لكسب احترام الخيول والوقوف بشكل ثابت، دون القيام ببعض أعمال الشغب، وهي:

5 أمور هامة لكسب احترام الخيول

- أول ما تطلع على الحصان أقعد بعمق خلي جسمك وظهرك مفرودين وبص قدامك.

- دايما خلي رجلك مقفولة على بطن الحصان عشان يحس إن حد راكبة من غير متشد نفسك.

- خليك هادي وأنت راكب واتنفس بانتظام وعمق.

- خلي دايما في اتصال بالحصان من غير متشد اللجام أو ترخيهم «زي الأستيك»، بيتحرك مع حركة رأس الحصان.

- استخدم أدواتك «كعبك، الكرباج، اللجام» بحكمة، يعني ابدأ دائما بالتدريج في الضغط، ولو الحصان سمع كلامك طبطب عليه.

امتى الحصان يشيلك لما تغلط؟

ووفقا لمدرب الفروسية، فإنه شبه شخصية الحصان بالأخرى الخاصة بالإنسان؛ إذ أنه «علشان تعرف تشتغل مع حد لازم تتعرف على شخصيته وتفهم ايه اللي بيبسطه وايه اللي بيضايقه، نفس الكلام مع الخيل، الحصان بيتعرف عليك طول رحلته معاك وأنت كمان لازم تبذل مجهود عشان تعرف ايه الحاجات اللي بيحبها وتبعد عن اللي بيضايقه لأن هو مش هيتكلم ويقولك».

وأضاف «عبدالغني» لـ «الوطن»: «وعشان تخلي الحصان يشيلك لما تغلط لازم تبني معاه علاقة على الاحترام وتفهم ايه اللي بيبسطه وايه بيضايقه ويحس منك أنك مش عنيف معاه أو هدفك تهينه عشان يرضيك وبكده هيشيلك في أي وقت».