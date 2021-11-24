حظك اليوم برج الحمل الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

أصحاب المزاج في كل شيء هم من مواليد برج الحمل، فهم يفضلون تجربة كل شيء من منطلق الفضول ليتكون لديهم خبرة وتجربة عن كل شيء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبة في العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة الأردنية صبا مبارك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.