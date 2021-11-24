مجازاة مسؤول سابق بالتموين بسبب تلقيه رشوة 20 ألف جنيه

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجازاة «ع.م» مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم سابقاً، بعقوبة الغرامة التي تعادل 10 أمثال أجره الوظيفي، لأنه في غضون شهر يوليو 2019 خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلك في تصرفاته مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن «طلب وأخذ لنفسه عطية من مسؤول ببنك مبلغاً مالياً مقداره عشرين ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته في التفتيش على الشون التابعة للبنك، وعدم تحرير محاضر مخالفات قبل أمناء الشون بشأن إجراءات تخزين القمح».

المحكمة تؤكد ثبوت التهم على المُحال

وتبين للمحكمة، أن المخالفات المنسوبة للمتهم تغدو ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً لا شك فيه من واقع الأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مؤيدة بما جاء بشهادة عضو الرقابة الإدارية، وتقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، والذي فرغ محتويات التسجيلات الصوتية التي تمت بين المتهم والمبلغ والوسيط وكتابة تقرير بما حوته تلك التسجيلات الصوتية، أودع وأرفق بتحقيقات النيابة العامة مقررا أن الأصوات الواردة بالتسجيلات هما أصواتهم والمبلغ، وأن الثاني توسط في طلب رشوة من المبلغ مقدارها عشرين ألف جنيه للمتهم، وبما استمعت إليه من تسجيلات، فضلا عما تأيد بالتحقيقات من اعتراف المتهم الثاني بالاتهام تفصيلاً، بما يقر في يقين المحكمة ويستريح معه ضميرها إلى ثبوت الجريمة المرتكبة قبل المتهم، الأمر الذي يدل على شدة استهتاره بما وسد إليه من الأمانة والثقة التي تجعله غير صالح لأن يكوا مؤتمنا على مصالح الناس.

المتهم خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي

ورأت المحكمة، أن المحال خرج على مقتضيات الواجب الوظيفي وأخل بها إخلالا جسيما، وسلك مسلكا يتنافي مع ما يجب أن يتحلي به الموظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها في الموظف العام، وارتكب ذنبا إداريا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار في تولي الوظائف العامة، إلا أن الثابت يقيناً للمحكمة أن المتهم بلغ السن القانونية للمعاش بعد إحالته للمحكمة التأديبية وقد صدر قرار بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانوني، وقبل النطق بالحكم، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها إلا إنزال اقصي عقوبة على المتهم من العقوبات المقررة لمن انتهت خدمتهم، جزاءً وفاقاً على الجريمة التي قام بارتكابها وردعاً لغيره من الذين تسول لهم أنفسهم القيام بهذه الجرائم، والتي تمس كرامة الوظيفة العامة وتفقد ثقة الناس في شاغليها.