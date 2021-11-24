ختام فعاليات ورشة العمل الدولية بأكاديمية الشرطة.. «تدريبات على عمليات حفظ السلام»

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل الدولية التي عقدت على مدار أربعة أيام، بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان «تطوير أداء وحدات الشرطة المشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة».

ويأتي هذا في إطار استمرار النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية، عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية، ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلام.

وشارك في فعاليات الورشة، 39 كادر شرطة دولي من قادة الوحدات الشرطية المشكلة المنتشرة بمهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدول «أفريقيا الوسطى - الكونغو الديمقراطية - جنوب السودان - مالي»، بالإضافة إلى عدد من قيادات إدارة الشرطة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، إلى جانب عدد من الكوادر الشرطية المصرية العاملة في هذا المجال.

محاور ورشة العمل

وشهدت فعاليات ورشة العمل على مدار فترة انعقادها، محاضرات وحلقات نقاشية تركزت على عددا من الموضوعات والمحاور ذات الصلة، جاء أبرزها على النحو التالي:

مراجعة سياسات عمل وحدات الشرطة بمهام حفظ السلام الدولية.

آليات تطبيق إجراءات العمل القياسية لتقييم وحدات الشرطة بالأمم المتحدة.

استراتيجيات القيادة والسيطرة والتعاون مع المكون العسكري ببعثات حفظ السلام.

أهمية تدريب عناصر الوحدات الشرطية قبل نشرها بمهام حفظ السلام، وتأثيره في تطوير أدائها خلال الاضطلاع بمهامها.

وشارك في حفل ختام ورشة العمل، ممثلو مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية المصرية، وممثلو إدارة الشرطة بالأمم المتحدة.

وشكر مدير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال كلمته، الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابعين لوزارة الخارجية، على تعاونهما الصادق مع المركز، الذي توج بنجاح ورشة العمل، وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، متمنياً للمشاركين التوفيق في أداء رسالتهم السامية بحفظ السلم والأمن الدوليين.

نجاح ورشة العمل

كما أكد مستشار مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في كلمته، أن النجاح الذي حققته ورشة العمل، جاء إثر جهود القائمين على تنظيمها والمشاركين فيها، موجهاً الشكر إلى وزارة الداخلية ممثلة في أكاديمية الشرطة «المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام»، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي عن ورشة العمل، أعقبه توزيع الشهادات على المشاركين، وتسليم منسقي ومشرفي الورشة من إدارة الشرطة بالأمم المتحدة دروعاً تذكارية للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام.

ومن جانبهم، أشاد ممثلو إدارة الشرطة بالأمم المتحدة، وقادة الوحدات الشرطية المشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على هامش حفل الختام بما تضمنته فعاليات ورشة العمل من محاضرات ومناقشات مثمرة، فضلاً عن التنظيم المتميز لها والإمكانيات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التي يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة المصرية.