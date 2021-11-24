28 نوفمبر.. تنظيم فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

تنظم القوات الجوية «المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية»، في إطار حرص القوات المسلحة، على تنظيم كبرى الفعاليات العسكرية على أرض مصر، وذلك يوم 28 نوفمبر الجاري بدار القوات الجوية، بحضور وفود رفيعة المستوى من الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من الخبراء العسكريين، ورواد تكنولوجيا القوة الجوية، والمختصين من قطاع الملاحة العامة، ووفود شركات الصناعات العسكرية.

ويعد هذا المنتدى الذى يستمر ليوم واحد، فرصة كبيرة للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه القوات الجوية، لما تمتلكه من نخبة لأفضل الطيارين المقاتلين على مستوى العالم، والذين ينفذوا كل المهام التي توكل إليهم بمنظومة تسليح متطورة، تشمل مختلف الطرازات القتالية الحديثة التي جرى تزويد القوات الجوية بها مؤخرا.

كما يمثل هذا المنتدى، منصة رئيسية للقوات الجوية المصرية، لمناقشة الاستراتيجيات الضرورية لاستمرار تمكين مصر كمحور بارز في مجال الدفاع العسكري، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.