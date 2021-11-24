موعد الحلقة الأخيرة من حكاية «يبقي الأثر» لمسلسل «إلا أنا»

تعرض قناه سي بي سي، اليوم، الحلقة العاشرة من حكاية «ويبقى الأثر» ضمن مسلسل «إلا أنا»، في تمام الثامنة مساءً، وهي الحكاية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، تجلى واضحا بتفاعل الجمهور مع الأحداث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال حكاية «ويبقى الأثر» لمسلسل «إلا أنا»

حكاية «يبقى الأثر» ضمن أحداث مسلسل «إلا أنا»، فكرة يسري الفخراني، من سيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج أحمد يسري، ويشارك فى بطولته نجلاء بدر، لطفي لبيب، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، محمد التاجي، إلهام عبد البديع.

أما الإعادة، فستكون الساعة الثانية عشر والنصف صباحا، علي قناه دي إم سي، ويمكن مشاهدتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء علي قناه دي إم سي دراما.

«ويبقي الأثر» سادس حلقات مسلسل «إلا أنا»

«ويبقى الأثر» هي سادس حكايات مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبي والأيجابي الذي يتركه الأشخاص لدي بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم

ولقى مسلسل «إلا أنا » إعجاب الجمهور منذ بدء عرض حلقات موسمه الأول، لانه يناقش قضايا من قلب المجتمع المصرى، وازداد تعلق الجمهور به مع عرض الموسم الثاني منه.

بدأت حكاية «ويبقى الأثر» يوم السبت الموافق 13 نوفمبر، والتي تأتي بعد حكاية حققت نجاحا كبيرا، وهي حكايتي مع الزمان التى شاركت فيها النجمة ميرفت أمين والفنان أحمد خليل، وقدم المسلسل حكاية «بيت العز» من بطولة أحمد يسري، وحكاية «بالورقة والقلم» من بطلوة يسرا اللوزي، ومن إخراج محمد بكير، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد ومن إخراج ياسمين أحمد كامل، وحكاية «علي الهامش» بطولة نرمين الفقى وصبري فواز.