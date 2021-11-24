اختفاء عروس بالشرقية قبل حفل زفافها بساعات: «كانت رايحة الكوافير»

فوجئ أهالي قرية ميت العز التابعة لمركز فاقوس بالشرقية باختفاء عروس قبل ساعات من حفل زفافها، حيث يدور البحث حالياً عن آية محمد البالغة من العمر 18 عامًا بعد اختفائها في ظروف غامضة منذ حوالي 24 ساعة، الأمر الذي تحول إلى لغز كبير بين أهالي قريتها وتم إبلاغ مركز شرطة فاقوس بالواقعة.

شقيقة العروسة: كانت في طريقها للكوافير

وأكدت شقيقة العروسة المختفية أن البداية كانت مع ذهاب العروس، أمس إلى الكوافير استعدادًا للاحتفال بحنتها المرتقبة من أهالي القرية والحضور الذين انتظروا مجيئها حيث أوصلها والدها إلى أحد الأماكن القريبة من المنطقة التي يتواجد فيها الكوافير واستقلت سيارة من أعلى «كوبري» بالقرية ثم أُغلق هاتفها.

صدمة بين الحضور

وأضافت شقيقة العروس خلال حديثها لـ«الوطن» أن تأخر أختها لساعات طويلة أثار حالة من القلق بينهم حيث كانوا على موعد الاحتفال بحنتها أمام منزلهم الأمر الذي أثار حالة من الحيرة بين أهالي العروسين، وتوجهوا ناحية الكوافير الذي يبتعد حوالي كيلو متر عن منزلها ولم يجدوها لتتحول الليلة المبهجة إلى صدمة بين الحضور: «كلمناها على تليفونها وفضلنا نرن عليها لكن فجأة اتقفل».

وأكدت أن حفل زفافها كان مقررا له اليوم الأربعاء على أحد الشباب بالقرية، لافتة إلى أن الأهالي توجهوا للبحث عنها في كل القرى المجاورة دون أي جدوى وحررت الأسرة محضرًا حمل رقم 10107 لسنة 2021.

وفي سياق آخر اختفى عريس قبل شهور من قرية كفر الحطبة التابعة لمحافظة الدقهلية قبل الاحتفال بزفافه بساعات قليلة عقب تجهيزات أسرته بسرادق الفرح والزينة بينما توجه العريس «وليد» البالغ من العمر 32 عامًا ويدعى رمضان لأداء صلاة المغرب بالمسجد القريب من المنزل بقريته إلا أنه لم يعد مرة أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن وليد يعاني من بعض الاضطرابات النفسية وأرجعت إلى أنها سبب اختفائه بينما أكدت أسرته أنه اعتاد على هذا الفعل وأحيانا كان يقوم بمثل هذه التصرفات وقد سبق له ترك المنزل عدة أيام ثم يعود مرة أخرى.