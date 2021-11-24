الولايات المتحدة تتبرع لمصر بـ1.3 مليون جرعة من لقاح جونسون

رحبت السفارة الأمريكية بوصول 1.3 مليون جرعة من لقاح شركة جونسون آند جونسون، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر.

وتتكون هذه الشحنة من 1.3 مليون جرعة إضافية، وهي جزء من تبرع بقيمة 9.6 مليون جرعة من لقاحات شركتي جونسون آند جونسون وفايزر، التي تم التبرع بها من الولايات المتحدة إلى مصر من خلال مبادرة كوفاكس.

وستساعد شحنات اللقاح على حماية المصريين من فيروس كورونا، ومنع انتشار سلالات الفيروس الجديدة الخطيرة.

أمريكا تتبرع بجرعات من لقاح كورونا إلى مصر

من جانبه أشار السفير كوهين، إلى إن التبرع بـ1.3 مليون جرعة من لقاحات جونسون آند جونسون، يصل بإجمالي اللقاحات المقدمة من الولايات المتحدة لمصر إلى ما يقرب من 10 ملايين جرعة، من بين أكثر من 89 مليون جرعة تبرعت بها الولايات المتحدة لأفريقيا حتى الآن.

وقال إن تبرع الولايات المتحدة الأمريكية، باللقاحات اليوم، يؤكد التزامها المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.

ومن المقرر أن يتم توزيع جرعات لقاح جونسون آند جونسون بشكل سريع على مراكز التطعيم التابعة لوزارة الصحة والسكان في جميع أنحاء البلاد، بحيث يتم تطعيم المواطنين المصريين والمقيمين بها خلال الأيام المقبلة.

وتتعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء بشكل واسع النطاق، ففي بداية جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم أجمع، أرسلت مصر إمدادات ومستلزمات طبية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

مساعدات مالية من أمريكا لمصر لدعم المجال الصحي

ثم قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب.

وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، إضافة إلى تقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الأمريكية عن مساعدة إضافية بقيمة 5 ملايين دولار لمصر، لدعم العاملين في المجال الصحي في إعطاء اللقاحات وتعزيز سلسلة التوريد الخاصة باللقاحات، وتم بناء هذا الدعم على أكثر من مليار دولار استثمرتها الولايات المتحدة على مدار الأربعين عامًا الماضية لتحسين صحة جميع المصريين.