«الوزراء»: التسجيل لـ اللقاح يستغرق 3 دقائق.. والجرعة الثالثة ستكون من أي نوع

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن التسجيل سيكون في 3 دقائق وليس 8 دقائق كما كان، موضحًا أن الحكومة طرقت كل الأبواب والأماكن للوصول إلى المواطنين ليحصلوا على اللقاح، مثل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وحزب مستقبل وطن وفى حافلات لنقل الجماهير وتجميعهم من القرى النائية إلى أماكن تلقي اللقاح، كما ذهبت القوافل إلى المساجد والكنائس، وهذا ما أدى إلى تطعيم مليوني شخص بالجرعة الأولى خلال أسبوع، وتطعيم مليون آخرين بالجرعة الثانية خلال نفس الأسبوع.

لا يوجد لقاح محدد للجرعة الثالثة

وأضاف «سعد»، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للجرعة الثالثة فهي لا ترتبط بأي لقاح حصل عليه المواطن، ولا يوجد لقاح محدد للجرعة الثالثة، وأي لقاح آمن وفعال أيًا كان نوع اللقاح الذي سبق وحصل عليه، مشددًا على أن المواطنين المستحقين للجرعة الثالثة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية، والعاملون في القطاع الطبي يجب أن يحصلوا على هذه الجرعة، ومن تتاح له الجرعة الثالثة يجب أن يحصل عليها لتلافي الوصول إلى نفس مصير أوروبا وأمريكا في الإصابات والوفيات.

توفير اللقاحات والأدوية

أما عن مسألة الحصول على الأدوية الجديدة الخاصة بعلاج كورونا، فقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «دولة مثل مصر وفرت كل اللقاحات المتاحة عالميًا فأكيد تساير أي جديد في هذا المجال، واللجنة العلمية ومستشار الرئيس يتابعون جيدًا هذا الملف، وسيُعرض هذا الملف في أول اجتماع مقبل للجنة الطبية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

وشدد على أن الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة بشكل كبير، ورغم تزايد أعداد الوفيات في الموجة الرابعة لأشخاص لم يتلقوا اللقاح، إلا أنها تعتبر أقل الموجات ضغطًا على القطاع الطبي في مصر، وهذا نتيجة التوسع في توزيع اللقاحات، مشيرًا إلى أن مسألة حسم انتهاء الموجة الرابعة أم لا تؤكده اللجنة العلمية ولكن يبدو أننا ما زلنا في هذه الموجة حتى الآن.