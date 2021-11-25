الانتهاء من تصوير مسلسل «زمن الأموال» قبل منتصف ديسمبر المقبل

أسابيع قليلة وينتهي طاقم عمل مسلسل «زمن الأموال» من آخر مشاهد التصوير، وقبل منتصف ديسمبر المقبل.

والمسلسل من إخراج مهند الأعراج، وإنتاج مملكة الدراما، وبحسب تصريحات الأول، فإن التصوير حاليًا يجري على قدم وساق للانتهاء منه؛ إذ ستبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة، مثل مونتاج وماكسياج، والألوان، لعرض العمل على شاشات القنوات الفضائية العربية في رمضان 2022.

تفاصيل مسلسل «زمن الأموال»

ويعتبر مسلسل «زمن الأموال» عمل تاريخي دراما، يتحدث عن واحدة من أهم الفترات في حكم المسلمين، والتي كانت بالأندلس، وصراع الأبناء على أموال وعرش والدهم لتولي السلطة والمال، بعد ان ابتعدوا عن دينهم وغرتهم الملذات والسعي وراء غرور النفس، حتى بات أحدهم يريد وضع السم لآخاه حتى يستفرد بالسلطة.

وسيوضح العمل الذي استعان بعدد كبير من علماء النفس والاجتماع، لتصوير أحداث المسلسل، التغيرات النفسية والعقلية التي قد تطرأ على علاقة الإخوة، عندما يبدأون في التنافس فيما بينهم.

من جانبه، قال أوس المسالمة، المنتج المنفذ للعمل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المسلسل من بطولة عدد من الوجوه الجديدة، وصور جزءا كبيرا من المشاهد في لبنان والأردن، بسبب تشابه العادات والتقاليد الشامية.