وفاة المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

توفي المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والد أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي الحالي، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب هاني زادة، عضو مجلس الزمالك، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله المستشار جلال إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، رئيس نادي الزمالك الأسبق، زوج الأستاذة الدكتوره ليلى الشريف، بكلية العلوم جامعة عين شمس، ووالد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، نائب رئيس نادي الزمالك، والمستشار نادر جلال إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

لقراءة باقي الموضوع اضغط هنا