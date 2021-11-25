تطهير وتعقيم 33 مسجدا وحملات نظافة بالغربية «صور»

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى اللواء حسين الهنيدي سكرتير عام محافظة بضرورة التنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، لشن حملات رقابية وتطبيق قواعد الحظر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على أرواح مواطني المحافظة.

في المقابل باشر اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة مراحل تفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي وخلافه، للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد بنطاق الوحدات المحلية القروية.

تحرير 46 محضرا متنوعا منها تحرير 13 محاضر كمامة

وأسفرت الحملات المرورية اليومية عن تحرير 46 محضرا متنوعا منها تحرير 13 محاضر كمامة و21 محاضر إشغال طريق، و8 محاضر نظافة، و2 محاضر بيئة و2 محضر إجراءات احترازية، ومصادرة 23 شيشة، و2 كرسي، وإعدام 20 كوبا زجاجيا.

كما باشر رئيس المدينة العمالية تطهير وتعقيم 33 مسجدا، و4 مقرات الوحدات المحلية، ووحدة صحية، ومبنى الشئون الاجتماعية بالجابرية، والعديد من المدارس، والوحدة الصحية بكفر الجنينة وميت الليث هاشم.

من ناحية أخرى تفقد رئيس المدينة من أعمال النظافة القائمة بمركز المحلة بالعديد من الوحدات المحلية لقرى الهياتم والبنوان والطريق الدائري والطريق الدولي «المحلة _ كفر الشيخ».

تدشين حملات نظافة لرفع تلال وأطنان القمامة بالطرق

بينما في نطاق قرية الهياتم دشنت أعمال النظافة ورفع الهيش الموجود بمدخل قرية الهياتم بجوانب الطريق، وكذلك أعمال تسوية وتمهيد الطريق الممتد من مدخل قرية الهياتم حتى عزبة قسم ثان الهياتم بالجليدر.

كما وجه مسؤولو أحد المؤسسات التعليمية بسرعة رفع تجمع أتربة أمام السور الملاصق للطريق العام.

كما استكمل رئيس المدينة الجولة بمتابعة حملة النظافة المكبرة على الطريق الدولي «المحلة _ كفر الشيخ» بمشاركة الوحدات المحلية لقرى «نمرة البصل، والبنوان، والجابرية، والشهيدي، ومحلة أبو علي، والمعتمدية، ومحلة حسن».

كما تم رفع خلال الحملة رفع الأتربة الجانبية بطول الطريق الدولي في نطاق مركز المحلة حيث تم الدفع بالعديد من اللوادر والسيارات للمشاركة في أعمال النظافة.

واختتم رئيس المدينة جولته ميدانية بمتابعة أعمال النظافة داخل قرية البنوان خاصة أمام المدارس و المصالح الحكومية خلال الفترة الجارية.