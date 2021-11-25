37 شركة ناشئة من حاضنات أعمال مبادرة «رواد النيل» تشارك في قمة Rise Up

تشارك نحو 37 شركة من الشركات التابعة لـ«حاضنات أعمال مبادرة رواد النيل»، الممولة من البنك المركزي وتنفذها جامعة النيل الأهلية في قمة «Rise Up»، لدعم ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تبدأ أعمالها اليوم بمنطقة الأهرامات وتستمر لمدة 3 أيام.

المبادرة حريصة على إتاحة الفرصة للشركات لعرض منتجاتها

وقال الدكتور محمد عباس، مدير برامج حاضنات الأعمال، بمبادرة رواد النيل إن المبادرة حريصة على المشاركة في هذه الفعالية العالمية بهدف إتاحة الفرصة للشركات لعرض منتجاتها والتسويق لمشروعاتها وأفكارها والإلتقاء مع كبار الشركات والمستثمرين بما يتيح لها فرص أكبر للنمو والتوسع.

37 شركة من مختلف المجالات

وأضاف أن المبادرة تشارك بنحو 37 شركة من مختلف المجالات والقطاعات المختلفة من حاضانات الأعمال التابعة للمبادرة، منها 25 شركة بالحضور و12 شركة ستتاح لها فرصة عرض وتسويق منتجاتها وأفكارها بالمعرض المقام، مشيرا إلى أن القمة تعتبر فرصة مناسبة للإلتقاء مع مستثمرين وشركات من خارج مصر سواء من المنطقة العربية أو دوليين والمهتمين بمجال ريادة الأعمال.

وأوضح «عباس»، أنه تم مراعاة أن تكون المشاركة ممثلة في كافة حاضنات الأعمال التابعة للمبادرة، ومنها حاضنة أعمال التصميم الإبداعي التي رعاها بنك «كيو إن بي»، الأهلي وحاضنة الصناعات الهندسية التي يرعاها بنك التعمير والإسكان وحاضنتي التطبيقات التكنولوجية التي يرعاهما بنك قناة السويس ومبادرة رواد النيل.

ونوه مدير برامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل أن المبادرة تشارك في القمة للعام الثالث، بإستثناء العام الماضي، الذي لم تعقد فيه القمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن قمة هذا العام تتيح الفرصة للشركات الناشئة التابعة للمبادرة لعرض منتجاتها بشكل يومي على مدار الأيام الثلاثة للقمة.

وأشار إلى أن الشركات المشاركة من مبادرة رواد النيل في فعاليات القمة تعمل في مجالات إعادة استخدام النفايات، اللوجستيات والشحن، صناعة الأثاث، التجارة الإلكترونية، مواد البناء، التصميمات الهندسية والزخرفة، العقارات، اكسسوارات المنزل والرعاية الصحية.

وتعد قمة (Rise Up ) أكبر قمة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وأفريقيا تتيح الفرصة لعرض موضوعات مختلفة، وتقوم بتقديم المشروعات والفعاليات الخاصة بالشركات الناشئة ورواد الأعمال وعرضها على الشركات والمستثمرين والجهات المهتمة بدعم ريادة الأعمال، وتركز هذا العام على دور مصر في أفريقيا وإبراز ريادة الأعمال الموجودة في القارة السمراء وسبل الدمج بين ريادة الأعمال في مصر وأفريقيا.