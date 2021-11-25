معيط يفتتح مبنى المديرية المالية ببنها بعد تطويره

افتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، ويرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، مبنى المديرية المالية ببنها بعد تجديده وتطويره.

الوزير: التطوير يهيئ المناخ الجيد للعمل

وأعرب وزير المالية، عن سعادته بهذا التطوير موجهًا الشكر إلى محافظة القليوبية والشركة المنفذة للمشروع، مؤكدًا على أهمية تهيئة المناخ للعمل وأنه أولوية وبعد التطوير في المكان يتم تطوير نواحي الميكنة وقانون الميكنة العامة الجديد والتدريب عليه وإعداد اللائحة التنفيذية.

وأضاف الوزير، أن الفترة الماضية كانت فترة افتتاحات لمديريات مالية جديدة بعد تطويرها ورفع كفائتها، مشيرًا إلى أنها نقلة نوعية كبيرة لقطاع الحسابات والمديريات لرفع الكفاءة والتطوير وليشعر الموظف في الوزارة بأن التطوير الذي يتم في كافة قطاعات الدولة بالكامل أتى إليه ويشعر به هو أيضًا.

وتابع وزير المالية، أن دور القطاع يتم على أكمل وجه وأخرها واقعة رئيس جامعة دمنهور والذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه، موضحًا كان لدى القطاع تقرير سابق وحصر للمخالفات الموجودة بالجامعة وتم إبلاغ أجهزة الدولة ووزارة التعليم العالي بها.

وتوجه وزير المالية بالنصيحة للعاملين أن دورهم ليس التعطيل وأنما المساعد والتبصير لكافة الجهات ومن غير المقبول إدخال الأهواء الشخصية في العمل.

محافظ القليوبية: زيارات الوزراء دليل علي الاهتمام بالمحافظة

وأوضح محافظ القليوبية، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء وعددًا من الوزراء لمحافظة القليوبية تدل على مدى اهتمام الدولة بالتنمية والتطوير ومتابعة المشروعات بالمحافظة على ارض الواقع.

وقال الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أن الجامعة شريكة مع محافظة القليوبية وداعمة من أساتذة وعاملين وإمكانات لخدمة أبناء المحافظة وأنها تولي اهتمامًا خاصة للمبادرات الرئاسية منها حياة كريمة وصنايعية مصر وغيرها، مؤكدًا على تعاونها مع المديرية المالية، وأنها هناك تعاون مشترك من أجل خدمة الوطن.