ننشر منطوق حكم النقض بإعدام الخائن محمد عويس

تنشر «الوطن» منطوق حكم النقض بإعدام محمد عويس و20 آخرين من أنصار «بيت المقدس»؛ لاتهامهم باغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى، وجاء نص الحكم كالآتي:

أولا: عدم قبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام شكلا، وهم عمرو أحمد إسماعيل، أحمد عزت محمد شعبان، هاني إبراهيم أحمد، عادل محمود اليمني سالم، ممدوح عبد الموجود عبادة، أحمد محمد عبدالحليم، محمود محمد سليمان، فؤاد ابراهيم فهمي إبراهيم.

قبول طعن عدد من المحكوم عليهم

ثانيا: قبول عرض النيابة العامة في القضية وطعن المحكوم عليهم بالإعدام وهم محمد عبدالغني علي عبدالقادر، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسين، أحمد محمد عزت، أنس إبراهيم صبحي فرحات، عبدالرحمن إمام، محمد محمد عويس، محمود محمد سلمان حماد، هاني ابراهيم أحمد، يحي الموجي سعد، عادل محمود البيلي، ممدوح عبد الموجود عبادة هلال، أحمد محمد عبدالحليم، محمد عادل شوقي، فؤاد إبراهيم فهمي، محمد إبراهيم عبدالعزيز غنيم، محمد سلمان حماد حمد، إسماعيل سلمان سعد حسين، محمد شحاته محمد مصطفى، كريم محمد رستم، محفوظ سمري محمد أحمد.

وفي الموضوع بإقرار الحكم الصادر بإعدام محمد عبدالغني علي عبدالقادر، ربيع عبدالناصر، عمرو أحمد إسماعيل، كريم حسن صادق، محمد محمد عزت، أنس إبراهيم صبحي، عبدالرحمن إمام، محمد محمد عويس، محمود محمد سلمان حماد، يحي منجي، عادل محمود البيلي، أحمد محمد عبدالحليم، ممدوح عبد الموجود عبادة، محمد عادل شوقي علي، فؤاد إبراهيم فهمي إبراهيم، محمد إبراهيم عبدالعزيز، محمد سليمان حماد، محمد شحاته محمود، كريم محمد أمين رستم، محمود سمري محمد، إسماعيل سليمان محمد.

السجن المؤبد بدلا من الإعدام لأحد المتهمين

ثالثا: تعديل الحكم المطعون فيه بالنسبة للمحكوم عليه بالإعدام، لـ هاني إبراهيم أحمد إلى السجن المؤبد، بدلا من عقوبة الإعدام المقضي بها.

رابعا: طعن الباقي المحكوم عليهم غير المقبول شكلا وهم، بلال إبراهيم صبحي، أحمد محمود عبدالرحيم محمد فراج، حسام حسن عبداللطيف، محمد فتحي عبدالعزيز، تامر مصطفى سيد، أحمد أبو سريع محمد، رجب ظايط عبدالله، أحمد ممدوح إبراهيم، محمد منصور زكي، معتز محمد عبدالخالق زغلول، مديح رمضان حسن علاء، محمود عبدالعزيز عبدالصادق فراج، محمد أحمد شلباية، أحمد محمد صبحي فرحات، حمدي فاروق السيد غنيم، محمد مصطفى علي محمد بنهاوي، صبحي عبدالعال إبراهيم، محمود محمد سلامة، سعد عبدالفتاح عبدالله، محمد أحمد محمد بيومي، محمد عادل محمد مجاهد، زكي السيد عبدالوهاب، عماد سعيد محمد عبدالجواد، رزق محمد غريب حسين، عبده السيد عبدالنبي إبراهيم، محمد عربي عبدالحليم عودة، محمد عاشور مصطفى طه، أحمد فريد عبدالوهاب عبدالرازق، أحمد جمال أحمد علي، محمد صبري عبدالعظيم، أحمد مصطفى أحمد جاد، يوسف موسي بوسلة، إبراهيم محمد عبدالحليم، سعد عبدالعزيز عبدالجليل، نور الدين محمد محمد همام، محمد فتحي محمد إسماعيل، هشام محمد مهدي، أحمد محمد عبدالحليم.

وبالطعن المحكوم عليهم شكلا وهم، عماد عبدالمنعم عبدالله حسن، محمود مجاهد محمد السيد، عبدالرحمن محمد سيد إبراهيم، جمال عبدالعزيز، محمد ناصر رمضان، كريم معتصم محمد عبدالمجيد، يوسف سليمان محمد عبدالله، شريف السيد نور الدين، عبدالرازق محمود عبدالحميد محمد، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عثمان، محمد أحمد يحي الزيات، محمد رمضان محمد، عبدالرحمن علي أحمد عبدالرحمن، محمد أحمد محمد العسيلي، شريف محمود محمد عاشور، أحمد سعيد فرحات سلامة، محمد صابر نصر عبدالحميد، أيمن بيومي عبدالحميد، مراد البيومي شريف حسنين، حسن أنور حسن إبراهيم، سيد محمود جاب الله عبدالغني، ياسر عيسوي أحمد العيسوي، إسماعيل محمد مصلي، بدر البيومي شديد، عمرو محمد زاهي السيد، أحمد حافظ عبدالعاطي حافظ، سيد غياث عطوة، هاني أحمد محمد موسي، محمود محمد عبدالغني، عبدالله سلامة عايش، حسن محمد حسين بدري، تامر حسين بدري إبراهيم، محمد محمد نبيل، محمد مخيمر محمد خليفة، محمد مصباح عبدالمقصود، محمد السيد حامد السيد، عبدالمنعم بهاء الدين عبدالسلام، محمد الموجي سعد حسين، مطلع أحمد كنعان، رضا السيد فتوح، أشرف عبدالفتاح محمد، إبراهيم عبد الرحمن سيد عوض، صابر إبراهيم سيد عوض، عبدالمنعم عبدالله السيد حسنين، محمود عبدالرحمن السيد عوض، سمير عبدالرحمن السيد عوض، السيد عابدين علي إبراهيم، عبدالرحمن هليل محمد، صلاح الدين عبدالهادي مصطفى، أحمد محمد راشد محمد، عبدالمعين فهمي منصور، محمد الشوافتي محمد، محمد فتحي عبدالفتاح، حسن جمال أحمد شحاته، أحمد سليمان محمد سليمان، إسلام محمد إسلام، محمد أحمد محمود البيشاوي، عمرو أحمد توفيق، محمد عبده أحمد يعقوب، محمد جودة عبدالله، أسامة عزمي حسن، محمد السيد العربي.