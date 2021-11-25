موعد ومكان عزاء السيناريست محمد نبوي

تتلقى أسرة السيناريست محمد نبوي العزاء غدا، أمام منزله في 11 شارع الوطنية أمام محطة مترو المنيب بعد صلاة المغرب، بعد أن وافته المنية فجر اليوم بشكل مفاجئ، وشيعت الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتم دفن الراحل بمقابر العائلة بطريق الواحات.

غياب الوسط الفني عن جنازة محمد نبوي

وشهدت صلاة الجنازة غياب نجوم الوسط الفني، ولم يحضر أحد سوى الكاتب عبد الرحيم كمال الذي تربطه صداقة قوية بالراحل محمد نبوى، وحضر الفنان أحمد آدم الذي بدا علي وجه الحزن علي وفاة الراحل، وكتب أيضا عبر صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: « يا نبوي ..معقولة أنا نازل دلوقتي أمشي في جنازتك، إحنا متكلمين إمبارح الصبح وكان فيه ميعاد أنا مصدوم صدمة كبيرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

سامح حسين ينعي محمد نبوي

ونعي الفنان سامح حسين، السيناريست الراحل عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «رحمة الله عليك يا أستاذ محمد.. يا طيب يا محترم ربنا يدخلك الجنة بغير حساب يا رب».

أعمال السيناريست محمد نبوي

وقدم السيناريست محمد نبوي خلال مسيرته الفنية كثيرا من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا، من أبرزهم تعاونه مع الفنان محمد سعد في أكثر من عمل مثل فيلم «عوكل»، فيلم «تتح»، ومسلسل «فيفا أطاطا»، كما تعاون مع الفنان هاني رمزي في أكثر من عمل من بينها «أسد وأربع قطط»، «سامي أوكسيد الكربون»، و«توم وجيمى».