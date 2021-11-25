مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة خشبية في طنطا

شهدت قرية «نواج»، بمركز طنطا، مصرع عاملي محارة، سقطت بهما سقالة بناء أثناء عملهما في أحد العقارات، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العاملان توفيا بعد وصولهما المستشفى

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بسقوط سقالة من أحد العقارات بقرية «نواج» بدائرة المركز، ما أسفر عن مصرع عاملي محارة.

وتبين من التحريات، أن العاملين سقطت بهما سقالة أعمال محارة، وذلك أثناء عملهما في أحد العقارات، وسقطا على الأرض، ولفظا أنفاسمها الأخيرة فور وصولهما مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثتين وبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما.

تحقيقات مع أم وعشقيها في قتل طفل

من ناحية أخرى، تواصل نيابة مركز المحلة، التحقيق مع ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بالتعدي بالضرب المبرح باستخدام العصا والخرطوم على طفلها الذي لم يتجاوز عمره سنتين، والتسبب في وفاته.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة حول واقعة وفاة طفل يدعى «مازن .م»، جراء الاعتداء عليه بالضرب على يدي أمه وعشيقها حال إقامتهما بمنزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، وتم ضبطهما وهما «م.ن»، 32 سنة، ربة منزل وعشيقها «ن.د»، 33 سنة، «زواج عرفي»، فيما تم اقتيادهما إلى ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.