أدمن صفحة بسمة وهبة ينشر صورتها داخل المستشفى: ادعولها

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامية بسمة وهبة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الصورة الأولى لمُقدمة برنامج «90 دقيقة»، بعد دخولها أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، فور تعرضها لأزمة صحية على الهواء مباشرة.

ونشر أدمن الصفحة، صورة لـ بسمة وهبة من داخل المستشفى، مناشدًا الجمهور بالدعاء لها، إذ كتب قائلًا: «بطلب من كل جمهور ومحبي الإعلامية بسمة وهبة الدعاء لها بالشفاء العاجل.. فضلًا وليس أمرًا، حيث نقلت للرعاية المركزة».

إصابة بسمة وهبة بأزمة صحية مفاجئة

وكانت الإعلامية بسمة وهبة، أصيبت بأزمة صحية مفاجئة، خلال تقديمها لحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، إلا أنها خرجت للفاصل الإعلاني دون العودة لاستئناف الحلقة، إذ فوجئ بانتهاء حلقة الأربعاء، مبكرًا عن موعدها الطبيعي، لتُعلن بعدها القناة إصابة بسمة وهبة بوعكة صحية تطلبت نقلها لأحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بشكلٍ عاجل.

وخضعت بسمة وهبة، للعديد من الفحوصات والتحاليل، مساء أمس الأربعاء، فور نقلها المستشفى، بشأن الوقوف على تفاصيل الحالة الصحية بشكلٍ دقيق، إلى أن جرى احتجازها بالعناية المركزة، صباح اليوم الخميس، بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية، حيث لم يُحدد بعد موعد خروجها لغرفة عادية.

بسمة وهبة تناقش أزمة أغنيات المهرجانات

وكانت الإعلامية بسمة وهبة عرضت بالفقرة الأولى للبرنامج أمس، تقريرا عن الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب «مستقبل وطن» في تواصل قوافل المساعدات المقدمة من الحزب لأهالي محافظة أسوان من أجل مساندة المتضررين من السيول.

كما ناقشت في الفقرة الثانية من البرنامج أزمة أغنيات المهرجانات، وقالت إن هناك جدال حول أغاني المهرجانات في المجتمع المصري، مضيفة: «الجدل حول مطربي المهرجانات عاد بقوة بسبب قرار هاني شاكر بمنع بعض مطربي المهرجانات».