تفاصيل سرقة سيارة تابعة لشركة الكهرباء بأكتوبر.. الكاميرات سجلت الواقعة

عدة مقاطع فيديو لا تزيد مدة أعلاها عن الدقيقتين و50 ثانية سجلتها كاميرات المراقبة في أحد الشوارع التابعة لمنطقة أكتوبر حيث يظهر فيها شخصان يقومان بسرقة سيارة نقل من نوع «شيفورليه» تابعة لوزارة الكهرباء وضعها أحد المهندسين بدرجة مدير عام داخل شركة الكهرباء أمام منزله في منطقة أكتوبر.

السرقة حدثت في 8 فبراير الجاري

فوجئ مهندس بدرجة مدير عام بوزارة الكهرباء، صباح يوم 8 نوفمبر الجاري، بسرقة سيارة تابعة لشركة الوزارة من أمام منزله في منطقة أكتوبر وعلى الفور قام بالتوجه إلى قسم شرطة دائرة ثان أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة ثان أكتوبر قد تلقت بلاغاً من مهندس «مدير عام» في شركة الكهرباء ويدعى «خ. ي» يبلغ من العمر 52 عاماً يفيد بسرقة سيارة قيادته ملك شركة عمله التي تحمل رقم «ن ط ا» 2136 مصر ماركة شيفروليه 2017 لونها أبيض.

المهندس تسلم السيارة دون سائق

يذكر أن المهندس تسلم السيارة منذ توليه العمل في درجة مدير عام في شركة الكهرباء على الرغم من عدم وجود سائقين إلا أن السيارة أصبحت حوزته حتى يتسنى له التنقل بها إلى عمله يومياً فضلاً عن متابعة أعماله في المرور بها من خلال متابعة حالة المحطات والخطوط الكهربائية من محافظ الجيزة حتى الوادي الجديد.

أصيب بفيروس كورونا

وجاء في محضر الشرطة الذي يحمل رقم 15 109 لسنة 2021 جنح ثان أكتوبر أن المهندس كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر نوفمبر الماضي وحتى يوم 8 نوفمبر الذي شهد سرقة السيارة وكان محتجزاً داخل إحدى المستشفيات في قسم العزل حتى تبين له سرقة السيارة الخاصة بشركته فجراً من أمام منزله في منطقة السادس من أكتوبر.

ولا تزال الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها في البحث عن المتهمين وعن السيارة.