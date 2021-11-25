تعرف على أسعار إيجار الخزنة لحفظ الأوراق والمجوهرات في 8 بنوك

تعد خزائن البنوك إحدى الطرق الآمنة للحفاظ على المقتنيات كالذهب والأوراق التي يريد صاحبها أن لا يعرف عنه أحد كعقود الشراء أو البيع وغيرها، وهو ما جعله أحد الخدمات الهامة التي تقدمها البنوك لعملائها التي تتنافس البنوك على منحها وعرضها بأسعار تناسب العملاء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها من خدمات بنكية، ترصد أبرز البنوك التي تقدم الخزائن وأسعار إيجارها على النحو التالي:

بنك مصر

ويقدم بنك مصر خدمة الخزائن الحديدية لعملائه بأحجام متنوعة لتتناسب مع احتياجات العملاء كافة بأسعار كالتالي:

- الخزينة الصغيرة: إيجار 600 جنيه سنوياً.

- الخزينة المتوسطة: إيجار 1200 جنيه سنوياً.

- الخزينة الفوق متوسطة: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة: إيجار 1800 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة جداً: إيجار 2400 جنيه سنوياً.

البنك الأهلي المصري

كما يمنح البنك الأهلي المصري خدمة الخزائن الحديدية لعملائه بأسعار هي:

- الخزينة الأصغر (10سم مكعب): إيجار 50 جنيهًا شهريًا، أو 600 جنيه سنوياً.

- الخزينة الصغيرة (من 10 إلى 20 سم مكعب): إيجار 100 جنيه شهريًا، أو 1200 جنيه سنوياً.

- الخزينة المتوسطة (من 20 إلى 50 سم مكعب): إيجار 150 جنيهًا شهريًا، أو 1800 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة (من 50 إلى 200 سم مكعب): إيجار 200 جنيه شهريًا، أو 2400 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة جدًا (أكبر من 200 سم مكعب) : إيجار 200 جنيه شهريًا، أو 2400 جنيه سنوياً.

بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس يستطيع العميل تأجير الخزائن الحديدية بأسعار هي:

- الخزينة الصغيرة: إيجار 500 جنيه سنوياً.

- الخزينة المتوسطة: إيجار 1000 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة جداً: إيجار 2500 جنيه سنوياً.

بنك التعمير والإسكان

كذلك الحال في بنك التعمير والإسكان يقدم الخزائن لعملائه بأسعار على النحو التالي:

- تأمين يبلغ قيمته 500 جنيه.

- الخزينة مقاس CM8: إيجار 500 جنيه سنوياً.

- الخزينة مقاس CM11: إيجار 600 جنيه سنوياً.

- الخزينة مقاس CM16: إيجار 800 جنيه سنوياً.

- الخزينة مقاس CM22: إيجار 900 جنيه سنوياً.

- الخزينة مقاس CM33: إيجار 1000 جنيه سنوياً.

- الخزينة مقاس CM66: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

بنك Saib

ويستطيع عملاء بنك Saib الاستفادة من خدمة الخزائن الحديدية مقابل أسعار هي:

- تأمين يبلغ قيمته 2000 جنيه.

- الخزينة الصغيرة: إيجار 650 جنيهًا سنوياً.

- الخزينة المتوسطة: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

- الخزينة الفوق متوسطة: إيجار 2200 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة: إيجار 3000 جنيه سنويا.

البنك العربي الإفريقي الدولي

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي يحق للعملاء الاستفادة من خدمة الخزائن الحديدية التي يقدمها البنك بأسعار على النحو التالي:

- الخزينة الصغيرة: إيجار 600 جنيه سنوياً.

- الخزينة المتوسطة: إيجار 1000 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة: إيجار 1200 جنيه سنوياً.

- الخزينة الخاصة: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

بنك الإسكندرية

كما يقدم بنك الإسكندرية خدمة الخزائن الحديدية بأسعار متنوعة وتفاصيلها كالتالي:

- سنتين مقدم كمبلغ تأمين.

- الخزينة الصغيرة: إيجار 700 جنيه سنوياً.

- الخزينة المتوسطة: إيجار 1000 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة جداً: إيجار 1800 جنيه سنوياً.

بنك عوده

وأخيرا يقدم بنك عوده خدمة الخزائن الحديدية بأسعار على النحو التالي:

- الخزينة المتوسطة: إيجار 1000 جنيه سنوياً.

- الخزينة الفوق متوسطة: إيجار 1500 جنيه سنوياً.

- الخزينة الكبيرة: إيجار 2500 جنيه سنوياً.