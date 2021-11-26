أفضل 4 شهادات بنكية تراكمية.. تمكنك من الحصول على عائد ضعف قيمتها

تظل البنوك هي الطريق الآمن الذي يلجأ إليه الأفراد والشركات أيضاً، في الوقت الذي يبحثون فيه عن استثمار مدخراتهم أو الحصول على تمويلات من أجل عائد مادي كبير أو تسهيلات ائتمانية، حيث تقدم البنوك العديد من المنتجات المختلفة والمميزة، لمختلف الشرائح والفئات العمرية، من شهادات وودائع وقروض وغيرها، وتعتبر الشهادات من أكثر المنتجات البنكية التي يبحث عنها الأفراد.

عوائد تصل إلى ضعف قيمة مبلغ الشهادة

وتوفر بعض البنوك لعملائها، مجموعة من شهادات الادخار التي ذات العائد التراكمي، والتي تتميز بعوائد تصل إلى ضعف قيمة مبلغ الشهادة، حيث يصل هذا العائد إلى نحو 180% من قيمة الشهادة، إذ يحصل العميل على ضعف الأموال بنهاية المدة المحددة لهذه الشهادة.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل 4 شهادات تراكمية مقدمة من بنوك «بنك الإسكندرية، البركة الإسلامي، العربي الأفريقي الدولي، بنك التعمير والإسكان».

بنك الإسكندرية يطرح شهادة أليكس ستار 10 سنوات

يوفر بنك الإسكندرية شهادة أليكس ستار مدتها 10 سنوات ذات عائد ثابت، والتي تتمير بعائد تراكمي، إذ يصل العائد على الشهادة إلى 100%، وتتمثل تفاصيل ومميزات الشهادة بالآتي:

- معدل العائد 100% تراكمي «10% سنويًا».

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5000 جنيه.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 90% من قيمة الشهادات.

بنك البركة الإسلامي يقدم صك البركة الإسلامي التراكمي

يقدم بنك البركة الإسلامي صك البركة الإسلامي التراكمي لمدة 10 سنوات، وبحد أدنى 1000 جنيه، وتتمثل تفاصيل ومميزات الشهادة بالتالي:

- معدل العائد 180% تراكمي «18% سنويًا».

- العائد على الشهادة متغير وفقًا لصيغ التمويل الإسلامي.

- مدة الصك 10 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الصك 1000 جنيه.

- إمكانية استرداد الصك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

- الحصول على 50% من العائد المجمع له بعد مضي 5 سنوات من عمر الصك.

بنك التعمير والإسكان.. «الشهادة الثلاثية التراكمية»

ويوفر بنك التعمير والإسكان الشهادة الثلاثية التراكمية بعائد يصل إلى 130% في نهاية المدة، وتتمثل تفاصيل ومميزات الشهادة بالآتي:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000جنيه.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- العائد على الشهادة:

عائد شهري 10.5%

عائد ربع سنوى 10.75%

عائد نصف سنوى 11%

عائد تراكمي 130% يضاف إلى رصيد المبلغ القائم بالشهادة ويصرف بنهاية المدة.

- إمكانية الاقتراض بنسبة لا تتجاوز 80% من قيمة الشهادة.

- الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

«شهادة أميرالد» من البنك العربي الأفريقي الدولي

يقدم البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة أميرالد للعملاء، ومميزات الشهادة تتمثل في التالي:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

-مدة الشهادة 10 سنوات.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- معدل العائد 110% تراكمي «11% سنويًا».

- إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.